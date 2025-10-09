Francia Raisa, la amiga de Selena Gomez que le dono un riñón en 2017, habló sobre la artista tras no ser invitada a la boda de Gomez y Benny Blanco el 27 de septiembre.

“Sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella”, dijo Raisa a la reportera a Magaly Ortiz .

Agregó: “Y mira… ella tiene una vida y ya es billonaria, y estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella”.

Selena se casó con el productor en una ceremonia que se celebró en Montecristo, California, Estados Unidos, bajo una estricta seguridad y muchas celebridades acompañando a los novios como Taylor Swift.

En la entrevista, Raisa fue interrogada sobre su experiencia como donante de órganos y los rumores que insinuaban que guardaba resentimiento hacia la actriz “Los Hechiceros de Waverly Place”, debido a su estilo de vida tras la cirugía. La actriz negó esas versiones y aseguró que su decisión fue un acto de generosidad desinteresada.

“Mira, desde el principio los doctores me dijeron: es una donación. Si vas a donar un dólar a St. Jude o a otro lugar, no vas a llamar para decir: ‘Oye, ¿qué estás haciendo con mi dólar?’. Es una donación y es algo bonito que pude hacer. Estoy agradecida de estar viva y de poder decir que salvé una vida”.

Hace siete años, Selena tuvo que someterse a un trasplante de riñón como consecuencia del lupus que padece, los órganos de la cantante había comenzado a fallar y por eso esta operación fue necesaria para salvarle la vida.

La responsable de ofrecerle el riñón que le faltaba fue la actriz y mejor amiga (en ese momento) de Selena, Francia Raisa.

Sin embargo, esa amistad se fracturó y en 2022 cobró mayor importancia cuando la empresaria de Rare Beauty dijo en una entrevista con Rolling Stone: “Mi única amiga en la industria realmente es Taylor [Swift]”.

De acuerdo a Infobae, Raisa respondió con un escueto “Interesante” en los comentarios de una publicación sobre la cita, lo que generó titulares en todo el mundo. La cantante, por su parte, replicó: “Perdón por no mencionar a todas las personas que conozco”.

“No tengo palabras para describir de qué manera podría darle las gracias a mi bella amiga Francia Raisa. Me ha brindado el mejor regalo y sacrificio posible al donarme uno de sus riñones. Me siento tan bendecida... Te quiero mucho, hermana. El lupus sigue siendo una enfermedad de la que sabemos poco pero de la que seguimos haciendo progresos”, decía el mensaje de Selena en las redes sociales en ese momento.