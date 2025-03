En entrevista con CNN en Español, Rogelio “Roger' Nores, amigo cercano a Liam Payne, habló por primera vez de su fallecimiento y mencionó que cree que la muerte del artista fue una “suma de eventos con mucha mala suerte”.

“Era solo alguien que disfrutaba de la vida y le gustaba viajar a lugares y ver a la gente y, honestamente, estaba feliz. No es que estuviera triste o deprimido”, agregó Nores.

Roger fue una de las últimas personas en ver con vida al cantante y relató que cuando dejó a Payne, alrededor de una hora antes de su caída, “él estaba bien, estaba siendo Liam”. Nores nunca llegó a esperar que el exintegrante de One Direction moriría ese día. “Fue difícil preverlo”, expresó.

PUBLICIDAD

Se debe recordar que, el pasado 16 de octubre de 2024, el cantante y compositor Liam Payne cayó desde el balcón del tercer piso de un hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, Argentina, de acuerdo con lo registrado por las cámaras de seguridad y los informes policiales.

¿Quién es Rogelio “Roger” Nores?

Nores es un empresario de 35 años y líder en el sector energético de Argentina. Según Forbes, su exfirma StoneWay Capital dio $500 millones para mandar a construir cuatro plantas de energía a gas en dicho país, las cuales se encargan de suministrar electricidad a 600,000 hogares en Buenos Aires.

Sin embargo, conforme con la revista citada, Nores la vendió por varios millones de dólares a una empresa de origen canadiense.

En algún momento se llegó a relacionar a Payne y a Rogelio como pareja después de que observarán que el artista solía visitarlo constantemente en Buenos Aires.

No obstante, cuando se le cuestionó al cantante al respecto lo tomó con risas y dijo para el medio The Sun en 2017: “Había muchas cosas en las revistas que decían que Roger y yo éramos homosexuales, pero desafortunadamente eso no es cierto. Aunque, si lo fuera podría ir por él, quién sabe. Pero no lo soy, así que no lo haré y él tampoco, así que sé que él tampoco lo hará. ¡Eso lo aclara!”.

¿Cómo se conocieron?

Según lo mencionó a la periodista Cecilia Domínguez, de CNN en Español, Roger y Liam se conocieron “por un amigo en una fiesta en Londres, en casa, y nos hicimos muy amigos”.

PUBLICIDAD

“One Direction no era de mi época, entonces no sabía quién era al principio. Nuestras novias o chicas con las que salíamos en ese momento, se hicieron muy amigas y los últimos seis meses estuvimos todos los días juntos. De hecho, 4 meses estuvo viviendo conmigo en la misma casa”, añadió Nores.

Rogelio destacó que su amistad con el cantante “fue una relación muy linda” y expresó que ha sido de los mejores amigos que ha tenido en la vida.

Las últimas horas de Liam Payne

El cantante británico y su amigo habían hecho un viaje juntos a Buenos Aires, el cual fue descrito por el mismo Rogelio como un viaje personal. El argentino indicó que el propósito principal era que Liam pudiera asistir al concierto de su colega y excompañero de banda Niall Horan.

Liam Payne y Roger Nores. ( El Tiempo / GDA )

En la entrevista con el medio antes mencionado explicó que estuvieron los dos, junto con la novia de Payne, Kate Cassidy, pasando el tiempo jugando bolos y viendo películas. Nores señaló que Liam “se había mantenido sobrio” durante la estadía.

Pese a lo anterior, Nores dijo que hubo una persona que le dio drogas al cantante horas antes de su muerte. Se debe destacar que en los informes fiscales salió a la luz que el exintegrante de One Direction había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo ese día.

Segundos después de su declaración, Roger mencionó que no considera que hayan sido las drogas las responsables de su fallecimiento. “No creo que las drogas lo mataran (…) Creo que esto fue realmente desafortunado y un accidente propiamente dicho”, manifestó.

PUBLICIDAD

La relación de Rogelio “Roger” Nores con la muerte de Liam Payne

El más reciente informe del medio local Clarín señala que Rogelio Nores, sigue bajo el ojo de investigaciones judiciales, ya que los fiscales insistieron en su responsabilidad en la muerte del cantante británico.

Roger había sido sobreseído el pasado 19 de febrero de 2025 por la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, los fiscales apelaron la decisión, afirmaron que tenía implicaciones en el fallecimiento, junto con la gerente del hotel CasaSur, Gilda Martín, y el jefe de recepción Esteban Grassi.

Nores, Gilda Martín y Esteban Grassi habían sido señalados en diciembre del año pasado por homicidio culposo, pero, al igual que Nores, fueron sobreseídos en febrero del presente año, incluyendo la acusación de facilitación de estupefacientes.

Por otro lado, Ezequiel Pereyra y Braian Paiz, empleados del hotel, están detenidos por suministro de drogas, acusados de vender cocaína al cantante Payne con dinero que supuestamente le habría dado Nores.

Los fiscales critican la ausencia de peritajes en los dispositivos electrónicos incautados y sostienen que Nores jugó un papel clave en la provisión de drogas o en facilitar los fondos para adquirirlas.