Desde Julia Roberts a Selena Gomez, son varias las estrellas de Hollywood que en los últimos tiempos reflexionaron sobre el impacto de los cientos de comentarios que reciben en sus redes sociales acerca de sus cuerpos. Esta semana, fue la actriz y comediante Amy Schumer la que se sumó a la tendencia. En su caso, lo hizo apelando primero a la ironía y luego revelando problemas médicos.

En su cuenta de Instagram, junto con una imagen promocional del estreno la segunda temporada de la serie La vida y Beth (Star+), la actriz les dedicó un duro y claro mensaje a quienes le dejan mensajes en las redes comentando sobre su apariencia. “¡Muchas gracias por la opinión de todos sobre mi cara! He disfrutado de comentarios y deliberaciones sobre mi apariencia, como todas las mujeres, durante casi 20 años”, comenzó con ironía.

“Y tienen razón”, continuó, “Mi rostro está más hinchado de lo normal en estos momentos. Tengo endometriosis, una enfermedad autoinmune de la que todas las mujeres deberían informarse”. Luego, explicó: “Estoy atravesando por problemas médicos y hormonales, pero estoy bien. Históricamente, los cuerpos de las mujeres apenas han sido estudiados médicamente comparados con los hombres. El libro Todo en su cabeza hace un buen trabajo explicando esto”.

“También creo que una mujer no necesita dar ninguna excusa por su aspecto físico y tampoco le debe a nadie explicación alguna. Pero quería aprovechar la oportunidad para abogar por el amor propio y la aceptación de la piel que habitas. Como cualquier otra persona, algunos días me siento segura y atractiva, y otros quiero poner una bolsa en mi cabeza para que nadie me vea. Pero me siento fuerte, hermosa y muy orgullosa de este programa de televisión que he creado, escrito, protagonizado y dirigido. Tal vez, solo tal vez, podamos centrarnos en eso por un rato. Espero que disfruten de La vida y de Beth. Amor y solidaridad para todos”, finalizó.

La actriz, que tuvo dos intervenciones (una histerectomía y una apendicectomía), nunca tuvo reparos a la hora de hablar sobre su cuerpo. De hecho, reveló haberse hecho una liposucción en 2021. “Me cansé de mirarme al espejo”, explicó en aquel momento. “Todos los que estamos frente a las cámaras generamos esta mier...”, reflexionó en una entrevista publicada por The Hollywood Reporter, refiriéndose a la creación de falsos modelos estéticos. “Sólo quería ser sincera al respecto”.

Hace algunos años, la artista realizó una inesperada revelación: padece de tricotilomanía, un trastorno que le provoca una necesidad compulsiva de arrancarse el vello corporal. A propósito de La vida y Beth, que retrata la aparente vida perfecta de una mujer de mediana edad hasta que un hecho la lleva a enfrentarse a los fantasmas más temidos de su pasado, la actriz expresó: “Creo que todos tienen un gran secreto y ese es el mío. Estoy orgullosa de que mi gran secreto hoy solo me duela, pero ha sido algo que me ha avergonzado durante mucho tiempo”.

Schumer explicó que el trastorno, que también ocupa un lugar importante en el guion de su nueva serie, surgió durante un período muy difícil de su vida, cuando su padre se declaró en bancarrota y le diagnosticaron esclerosis múltiple. En ese momento, su madre decidió abandonarlo y comenzar una relación con el padre de su mejor amiga, que todavía estaba casado. La actriz indicó que el trastorno fue progresando, y que una vez se arrancó tanto cabello que tuvo que usar una peluca para ir a la escuela. Pero más allá de su intento de disimularlo, ya era tarde. “Todos lo sabían”, recordó.

Más allá de que con el tiempo pudo aprender a lidiar con el problema, Schumer dejó en claro que está lejos de haberlo dejado atrás. “No es que solía tener este problema y ahora ya no lo tengo. La tricotilomanía todavía es algo con lo que lucho”, reveló.