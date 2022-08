La carrera musical y artística de la puertorriqueña Ana Isabelle continúa con mucha fuerza. Luego de varios años en los que se ha mantenido activa brindando espectáculos artísticos en la isla y en Estados Unidos, además de tener un papel como actriz en la galardonada película “West Side Story”, de Steven Spielberg, esta cantante cagüeña le está dando los toques finales a una nueva producción musical.

“Estoy grabando el álbum ahora mismo en Miami y la experiencia ha sido excelente. El disco sale ahora para septiembre u octubre. Estamos terminando ya los últimos detalles”, indicó la artista, sobre el álbum que ha contado con el trabajo como productor de Jean Rodríguez, hermano del cantante Luis Fonsi.

PUBLICIDAD

Hace varios meses, la cantante estrenó “Gloria”, el primer tema de la producción discográfica que prepara bajo la tutela de su nuevo sello discográfico, WK Records. De la autoría de Ana Isabelle, junto a los compositores de Coastcity (Rodríguez y Danny Coast) quienes de igual manera produjeron el sencillo, el tema cuenta además con un vídeo que fue grabado entre Miami y Puerto Rico bajo la dirección del artista y del reconocido coreógrafo puertorriqueño Danny Lugo.

La intérprete boricua anunció recientemente su ingreso a WK Records, una compañía innovadora de música y entretenimiento con sede estratégica en Miami, que sirve de puente hacia el mercado global de la música y como incubadora de artistas de los Estados Unidos, Puerto Rico, España y Latinoamérica y que trabaja desde ya el lanzamiento de una producción completa de la artista puertorriqueña, en la que participarán importantes nombres de la industria musical en materia de composición y producción.

Proyecto futuro muy importante

De la misma forma, la artista también informó que pronto ofrecerá noticias sobre sus planes futuros. “Vengo con un proyecto muy grande, que se va a anunciar en las próximas semanas, donde voy a estar representando a Puerto Rico, así que va a ser algo bien chévere”, añadió la joven, quien tampoco se ha olvidado de su pasión por la actuación. “También sigo actuando. Me voy esta tarde para Nueva York, donde sigo allá en mis proyectos y haciendo audiciones. En los pasados meses me estaba enfocando más en el disco, pero la actuación sigue siendo muy importante para mí”.

PUBLICIDAD

Madrina de “Marcha por los bebés”

Estas expresiones fueron realizadas por la artista durante una conferencia de prensa realizada por la organización sin fines de lucro March of Dimes, donde se anunció que será la madrina del evento “Marcha por los Bebés”, que se celebrará el próximo 10 de noviembre en Fajardo.

“Realmente me parece que es increíble lo que hace March of Dimes. Me honra muchísimo estar aquí y ser parte de la ‘March por los Bebés’ este año y espero que para toda la vida sepan que pueden contar conmigo”, mencionó la puertorriqueña sobre la actividad de recaudación de fondos y que busca crear conciencia sobre la importancia de que todo bebé nazca a término y sano. “Yo quiero que Puerto Rico tenga bebés sanos, yo quiero que haya mucha conciencia. De hecho, yo sueño con ser madre algún día. Por el que me alegro que haya organizaciones como March of Dimes que trabajan porque las madres y los niños tengan todas esas herramientas que necesitan para crecer sanos”.

Entre sus funciones como madrina, además de estar presente el día del evento, irá mucho más de lo que le han pedido por parte de la organización. “La realidad es que los voy a apoyar en los eventos y sobre todo lo que es la caminata, que es el 10 de noviembre. Pero a mí siempre me gusta ir un poquito más allá”, añadió Ana Isabelle. “Así que voy a hacer todo lo posible para aportar en otros eventos, en hacer concienciación a través de mis redes sociales, quiero hacer unos vídeos para exhortar a la gente a que apoyen la recaudación de fondos, orientarlos y fomentar que las personas vayan a la caminata”.