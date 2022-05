Andrea de Castro Fernández hizo un llamado, mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, pidiendo a las autoridades pertinentes a que escuchen a su hijo. Esto como parte de la querella radicada por ella en la que alega que el menor ha sido maltratado por su papá, José Feliciano Babilonia, conocido artísticamente como “El Joey”.

“Les imploro que escuchen a mi HIJO!! Esto no tiene que ver conmigo!! Responsabilizo a la Secretaria del Departamento de la Familia Carmen Ana Gonzalez por cualquier cosa que pueda pasarle a mi hijo al igual que al Juez Municipal de Aguadilla Orlando AVILES. Los jueces no lo han escuchado, están violando sus derecho de ser escuchado, no lo están protegiendo!!! El Departamento de la familia intervino con papá y el nuevo Trabajador Social Wilfredo Lorenzo del pueblo de Aguada no me dio los nombres de sus superiores los cuales le dijeron que no intervenga en el caso de mi hijo, que conste que el mismo que a hecho su proceso con papá NO CONOCE A MI HIJO, jamás lo ha entrevistado a él, ni a mi que soy su madre al igual que jamás ha ido a su Colegio ni a ver donde vive mi hijo. ¿¿Donde está la justicia??”, escribió la publicista acompañando el vídeo de 38.57 minutos de duración.

En septiembre del 2021, De Castro Fernández radicó una querella luego de que su hijo le manifestara a su abuela materna que Feliciano Babilonia le había pegado.

En la denuncia se indicó que el caso fue referido a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del área de Aguadilla, ya que los hechos ocurrieron en Moca, donde el niño vive con su padre quien tiene su custodia legal.

Durante el transcurso de la pesquisa y las entrevistas a testigos la fiscalía entendió que había surgido evidencia para radicarle a Feliciano Babilonia cargos también por violencia doméstica, por lo que se expidió la orden de protección en diciembre pasado.