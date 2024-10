Ángela Aguilar habló por primera vez sobre su relación con Christian Nodal ya como su esposos, y la cantante de 21 años reveló algunos detalles sobre su matrimonio con el cantante que 15 días antes de confirmar su romance con ella, hizo público su rompimiento con Cazzu, la cantante argentina con quien tiene una hija llamada Inti.

Reveló que ella y su esposo estaban bien y juntos desde mucho antes de que la gente lo supiera. “Meses antes que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Nosotros lo compartimos porque como figuras públicas desafortunadamente hay que hacerlo”.

PUBLICIDAD

La hija de Pepe Aguilar sostiene que no tiene por qué dar explicaciones de su vida a nadie, y que los medios de comunicación son los que han construido una telenovela de su historia con Christian.

“Si todo el mundo ya ha inventado su versión entonces por qué tengo que decir algo. Se han creado literalmente sus propias telenovelas sobre el tema”, dijo en entrevista con ABC News.

La cantante, quien apareció por primera vez con su esposo Nodal en una alfombra roja, fue puntual en asegurar que en su historia de amor con Christian no se le lastimó a nadie, que ambos tienen la consciencia tranquila y aunque no dijo nombres, afirmó que actualmente todos los involucrados están en el mismo canal.

“Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos, todos estamos en la misma página, a nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila”, afirmó.

Aguilar confesó que desde muy pequeña ha sufrido muchas decepciones, entre ellas amorosas, le han roto el corazón varias veces, las ilusiones, incluso Christian, su esposo desde hace casi tres meses, lo hizo en el pasado. “Christian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto. Está sanado”.

Admitió que irónicamente desde que está felizmente casada ha escrito canciones de despecho, pero no hay problema porque su esposo sabe que lo ama, pero también sabe que tiene el “corazón de dolida”.

Aguilar lamentó que la gente etiquete cuando en realidad no conoce ni el 5% de lo que realmente pasó, sin embargo comprende que así se mueve la industria, algo que supo desde que decidió ser artista. “Están convirtiendo en villanos a las personas y los están haciendo quedar mal, creo que no conocen el 5% de la historia, pero está bien porque eso es lo que se vende; cuando decidí ser cantante sabía en lo que me metía”.

Finalmente, celebró el buen momento que vive como mujer casada, y adelantó que está trabajando algo en conjunto con su marido.

“Estamos trabajando en algo juntos y ahorita la vida es maravillosa, con tal que apague el teléfono puedo disfrutar lo maravillosa que es la vida”, celebró.

Entre los planes de la intérprete a corto y mediano plazo no está convertirse en mamá, pues dijo que para ello debe sacar seis o siete discos.