La decisión de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) de nombrar a Bad Bunny compositor del año, en los Premios ASCAP de la Música Latina 2020, sigue generando controversia. Según la entidad, esta decisión se toma para honrar a compositores de los temas más difundidos cada año, y Bad Bunny lo logró. Es decir, se debe a popularidad y no a sus atributos como compositor.

Esta selección no ha sido aceptada por algunos artistas, entre ellos Ángela Meyer quien se ha hecho eco de unas expresiones de la actriz Sharon Riley, hija de la fenecida cantautora Sylvia Rexach.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Meyer narra cómo Riley decidió romper relaciones con ASCAP, la que replicamos a continuación:

“Ay Manuel!

Ante el premio otorgado a Bad Bunny como compositor del año por la canción? que su lirica? Dice: Si tu novio no te mama el cu.., ven a casa que yo te lo mamo” mi hermana de la vida Sharon Riley llamó a las oficinas de ASCAP para cancelar el acuerdo, que por mas de 50 años tienen de manejar los derechos de autor de su madre, la compositora Sylvia Rexach. Con toda razón, la autora de Olas y Arenas, debe estar retorciéndose en la tumba! Pues a la llamada de Sharon le atendió un tal Manuel. En la conversación, siempre tratandola de dama, le dijo entre otras cosas que él no sabía quien era Sylvia Rexach. Y posteriormente le explicó a Sharon que las personas de aquella época no pueden entender la “nueva lírica” que la juventud escucha. Esa nueva forma de expresarse” Demás esta decirles que Sharon le dio una clase básica sobre composición, líricas, métrica, etc... esas palabras que Manuel dice como papagayo y que desconoce. Esto lo deduzco yo, porque si para Manuel, Bad Bunny reune todas las exigencias o cualidades que debe tener un compositor, presumo que, salvando la brecha generacional que nos separa, está en el trabajo equivocado ( manera educada de enviarlo al mástil mas alto del barco) Bravo por Sharon, por la dignidad que siempre tiene por Norte. ASCAP no se merece tener ni la música de Sylvia Rexach, ni la de tantos grandes compositores que honran nuestra tierra. Benito de Jesús, Rafael Hernandez, Pedro Flores, Juan Morel Campos, Guillermo Venegas Lloveras, Tite Curet Alonso, Bobby Capó, Antonio Cabán Vale, Tito Henríquez, Loubriel, Puchi Balseiro, Ramito, Masso Rivera, sigo? A ellos les pido perdón y a Bad Bunny le sugiero, que si respeta esta tierra, devuelva el premio, porque para compositor tendría que volver a nacer.

Angela Meyer

Nota aclaratoria: No justifico las ayudas a través de su fundación Bad Bunny. Me preocupa más el mensaje equivocado a los niños y adolescentes. Si con dinero calla conciencias, les aclaro que nunca será la mia. Me expliqué?”.

Esta publicación ha obtenido miles de comentarios respaldando la opinión de Meyer.

Hace una semanas, la cantante venezolana Karina criticó que las letras del puertorriqueño sean consideradas una composición.

Sin embargo, algunos compositores que han sido abordados sobre el premio conferido a Bad Bunny no han querido emitir su opinión para no enemistarse con el artista.

ASCAP protege los derechos de autor de sus miembros, mediante el monitoreo de ejecuciones públicas de su música, bien sea a través de emisoras de radio o presentaciones en vivo.