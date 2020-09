Relajada y lejos de los reflectores, Angélica Rivera pasa tiempo con sus hijas, en esta ocasión con Fernanda Castro, a quien le dio una clase de manejo que Fernanda compartió en sus redes sociales.

“Mi mamá me está enseñando a poner gas”, se escucha decir a Fernanda en el video que posteó a través de sus historias en Instagram.

“Concéntrate”, se oye decir a la actriz mientras su hija menor expresa que los automóviles van muy rápido. Su mamá le dice que eso no importa, pues ella debe llevar su propia velocidad.

“Como ven, yo no sabía que no se puede usar un celular cerca de una gas (gasolinera), mi mamá me lo dijo, pero no le creí y no pasó nada”, expresa Fernanda, quien aparece a cuadro con un filtro.

En seguida aparece Angélica Rivera, también con un filtro que deforma su rostro.

“El artículo 115 dice que está prohibido usar el móvil en la gasolinera”, le dice. “En ningún caso debemos usar el móvil”, expresa.

Hace unos días, a través de las redes sociales de su hija Sofía Castro, la actriz aseguró que pronto volverá a las telenovelas después de años de ausencia mientras era esposa del expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Además del apoyo que Angélica Rivera ha recibido de sus tres hijas para que vuelva a la televisión, su exmarido, el productor José Alberto Castro, también ha externado que su regreso a las telenovelas sería algo positivo, pues ella es una buena actriz.