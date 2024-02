( The Associated Press )

En la conferencia para anunciar el estreno de espectáculo Las Angélicas Show, nuevamente la esbelta figura de Angélica Vale fue la que llamó la atención y sin problema alguno ella habló de este cambio, que aseguró no fue de la noche a la mañana.

“No hay magia ni nada, yo estoy con un tratamiento y con un doctor que me enseñó a comer, a hacerlo balanceado, luego el ejercicio, que dice mi mamá que es para hombre, más los ensayos de Vaselina, sí fue un todo, pero ya regresé a ser yo”, dijo la Vale, como la llaman sus fans.

Angélica comentó que en la etapa donde estuvo arriba de su peso, le ofrecían papeles de mamá con hijos mayores, con lo cual no tenía problemas, pero sería algo poco creíble, además no quería estar lejos de su hijos durante tiempos prolongados, por eso agradece que la gente la dejo hacer las cosas con calma y que pudiera tomarse su tiempo para bajar 20 kilos (44 libras).

“La verdad que cuando más gordis estuve, fue cuando tuve a Daniel, recuerdo que regresé a trabajar y lloraba con Morris Gilbert (productor de Mentiras, el musical en ese momento) y le decía que cómo es posible que me quedara la ropa del embarazo, pero él me dijo que viera la respuesta de la gente, que a ellos les importaba mi talento no mi peso, entonces me relajé, pero sí era un problema de salud”, dijo Angélica, de 48 años.

Pero fue gracias a una ginecóloga que le explicó que era necesario que perdiera el sobrepeso antes de que iniciara la menopausia, fue entonces que inició con su tratamiento, pero esto le ha llevado un año de trabajo.

Angélica recordó que en su etapa adulta no vivió bullying por su peso, esto lo sufrió cuando grabó la telenovela Soñadoras (1998), porque ella venía de su adolescencia donde sí tuvo unos kilos de más y además sus compañeras de reparto eran muy delgadas; pero le ayudó a no enfermar es que su personaje padecía bulimia y comprendió porqué se sentía gorda al lado de compañeras como Michelle Vieth.

“Pero curiosamente cuando más gorda estuve, más querida me sentí, por eso yo creo me tardé tanto de bajar de peso”, señaló Angélica Vale.

Por su parte, la novia de México explicó que en sus planes no está una bioserie, aunque se la han ofrecido, pero al aceptar tendría que hablar las cosas como son y aseguró que hay muchos hechos de gente que ellas y el público quiere, que no están tan bonitas, pero algunos ya no están para decir nada, por eso no se ha decidido, pero no lo descarta.

“La vida de un artista no es fácil, es una vida divina porque recibes tanto amor y es lo que te hace seguir adelante, pero aquí hay mucha envidia, es muy difícil; pero las cosas malas de la vida las tienes que convertir en algo bueno”, declaró Angélica María.

Angélica Vale y sus padres, juntos en el escenario

“Las dos nacimos locas”, expresó Angélica Vale sobre aquello que comparte con su madre, la cantante Angélica María, y que las llevará el 9 de mayo a compartir el escenario con el espectáculo Las Angélicas Show, en el Pepsi Center.

“No sé porqué nunca se les ocurrió juntarnos a Angélica y a mí, es lo que hacía mi madre (Angélica Ortiz) en las obras de teatro que hacíamos nosotras, cuando mi hija estaba chuiquita, pero después nunca más nadie”, expresó Angélica María.

Pero Angélica Vale explicó que siempre tuvo ganas de hacer un show con sus papás, pero vino la muerte de Raúl Vale en el 2003 y ella se quedó con este proyecto frustrado, por eso cuando su mamá se lo propuso durante la pandemia decidió que era el momento de llevarlo a cabo, porque fue una época en que se dio cuenta que la vida se va muy rápido, pero se toparon con un problema, no se ponían de acuerdo.

“Lo que pasa es que nos conocemos tan bien, entonces cuando le preguntaba ¿cómo empezamos? Me decía, le hacemos así o de esta forma, nunca nos poníamos de acuerdo, nos sabíamos cómo íbamos a combinar lo que sabíamos así”, explicó la llamada novia de México sobre el porqué entró Bobo Producciones a organizar todo y hacer realidad este espectáculo.

Como era su idea original, Angélica Vale comentó que tienen algo preparado para hacer que Raúl Vale esté con ellas en escena, pero quiere que esto sea una sorpresa, incluso sus hijos Angélica Massiel y Daniel participarán, porque a ambos les gusta mucho el espectáculo, pero más a la niña, quien siempre quiere estar con ellas en el escenario; además este show será el vehículo para que ellas hagan gira por toda la República Mexicana, parte de Estados Unidos y Latinoamérica.

“Este show tiene momentos locos, muchos recuerdos, obviamente imitaciones, cantamos juntas, cotorreamos todo el tiempo, va a ser un show de dos horas y media, pero podría ser más”, dijo Angélica María quien aseguró que el chisme no faltara.