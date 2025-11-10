El fin de semana se dio a conocer que Ángelica Vale y su esposo Otto Padrón se estaban divorciando tras 14 años de matrimonio, ahora la actriz reveló que se enteró de la demanda por los medios y mientras cenaba con el padre de sus dos hijos.

“Primero les tengo que decir que sí, sí es cierto. Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada. Ya no vivimos juntos”, expresó Angélica en su programa “La Vale show”.

Admitió que le tomó por sorpresa el hecho de que su ruptura llega a los medios. “O sea, de verdad no pensé que esto fuera a pasar”.

“Me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio, igual que ustedes, ayer. Cenando con él, cenando con él en familia y unos amigos. Así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia”, continuó.

Agregó: “Yo no sabía que lo había metido. Él me había llamado unos días antes, él me habló el viernes para decirme que íbamos a empezar el proceso, yo le dije que sí. Yo tengo un gran ejemplo para estas cosas”.

La protagonista de “La fea más bella” expresó que este proceso será sin escándalos por el bien de sus hijos.

“No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad no importa. ¿Por qué? Porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos. Sé que muchas mamás me van a entender”, expresó mientras lloraba.

“Perdón que llore, pero es que es un momento muy difícil para mí. De verdad, nunca pensé, que esto me fuera a pasar. Así es como me entero. Él me dice que sus abogados, que él tampoco sabía que iba a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda, que no sabía lo que estaba pasando”, dijo la artista.

El periodista Javier Ceriani fue el primero en dar a conocer la información y mostrar los documentos judiciales, revelando que el pasado 4 de noviembre Padrón presentó la solicitud de divorcio en una corte del condado de Los Ángeles, California, publica People en Español.

Vale y Padrón tienen dos hijos en común, Ángelica y Daniel.