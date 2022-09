Islamabad. La actriz estadounidense Angelina Jolie pidió a la comunidad internacional que proporcione más ayuda financiera a Pakistán para hacer frente a las peores inundaciones registradas en el país en las últimas tres décadas, con casi 1.600 muertos y 33 millones de afectados desde mediados de junio.

“Nunca había visto algo así (...) vemos que los países que causan menos daño al medio ambiente ahora son los más afectados por el desastre, el dolor y la muerte”, dijo la actriz en una intervención ante las autoridades paquistaníes, según un vídeo difundido este jueves por la oficina de comunicación del Ejército (ISPR).

La estrella de Hollywood remarcó que “esta es una verdadera llamada de atención al mundo sobre la situación en la que nos encontramos”, y aseguró a Pakistán que hará todo lo que esté en sus manos “para empujar a la comunidad internacional a hacer más”.

La popular actriz, que también es enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), llegó a Pakistán a principios de esta semana para concienciar al mundo de las devastadoras inundaciones que afectan al país.

“Nos encontramos en una situación como esta, donde las necesidades son tan grandes, y realmente cada esfuerzo puede suponer la vida o la muerte para muchas personas”, indicó. “Si no llega suficiente ayuda, no estarán aquí en las próximas semanas, no lo lograrán”, insistió Jolie, muy activa en este tipo de causas.

Durante su recorrido por las zonas afectadas, Jolie destacó la labor del Ejército y de los operarios que trabajan para salvar la vida de los afectados. “Realmente no puedo imaginarme lo que se siente estando ahí”, afirmó.

Hay muchos niños desnutridos, e “incluso si sobreviven los próximos meses, la llegada del invierno y la destrucción de los cultivos y la dura realidad” podrían afectarles gravemente.

Según los últimos datos de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), casi 1,600 personas han muerto a causa de las inundaciones desde el pasado junio, incluyendo medio millar de niños, un desastre que ha dejado además casi 13.000 heridos.

Tanto el Gobierno como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que visitó Pakistán a principios de este mes, achacaron estas lluvias sin precedentes al cambio climático.

“El cambio climático no solo es real, no solo está de camino, sino que se encuentra ya aquí”, destacó Jolie, que había visitado ya Pakistán en 2005 por un devastador terremoto y en 2010 por las inundaciones que, como ahora, afectaron duramente al país.

El impacto de las inundaciones en las comunidades rurales y la agricultura del país ha sido devastador y ha provocado la pérdida de cultivos, ganado e infraestructuras esenciales.

El país ha evaluado los daños en 30,000 millones de dólares, y se enfrenta a una crisis de seguridad alimentaria sin precedentes. La ONU lanzó un llamamiento de emergencia para recaudar 160 millones de dólares, destinados a labores de rescate y apoyo a las víctimas.