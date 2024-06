La presentadora de radio Angelique “Burbu” Burgos está corriendo en contra del reloj para tomar una decisión definitiva sobre su futuro en el programa “El despelote”, de La Nueva 94. Aunque al cierre de la pasada semana le informó a la cadena Spanish Broadcasting System (SBS) que no continuaría en el espacio matutino, tan reciente como ayer, sábado, la emisora retomó -y mejoró- la oferta que le hizo inicialmente para que renueve su contrato, lo que la mantiene repensando su decisión.

“La propuesta de ellos es muy buena, al momento”, dijo Burbu este domingo, por vía telefónica. “Ahora me la pusieron difícil (ríe), por eso es que estoy entre la espada y la pared, llego a saber esto antes, ¡Coño!, pero ya acepté unos trabajos que son una oportunidad en el cine que me están dando y la quiero aprovechar porque es otra esquina superbuena, y de quien viene también”, anticipó.

Estos proyectos, incluyen una producción para el cine, cuyo contenido se realizaría 70% en español y un 30% en inglés y expondría a Puerto Rico como “una postal para el mundo”. Los detalles los brindará cuando esté autorizada para hacerlo.

Mientras, pondera la nueva oferta de SBS, la cual incluye más dinero y mejores condiciones de trabajo.

“Todo es mejor, pero ya tomé unas decisiones, que ahora me siento entre la espada y la pared. Dios dirá”, sostuvo, quien debe anunciar su determinación esta misma semana.

La compañera de Rocky “The Kid” en “El despelote” dijo que la renegociación de su contrato comenzó hace un año y medio y desde entonces han estado “pa’lante y pa’trás”.

“La empresa me envió un ultimatum para el viernes 28 en el cual, pues no pude lograr el acuerdo que queríamos y pues decidí, tomar mi decisión”, indicó, para continuar detallando cómo se dio el proceso. “Nosotros habíamos logrado llegar a un acuerdo hacía un tiempito. Entonces, esto ha ido pa’lante y pa’trás; cambiaron de abogados y ahí ha sido un poquito tedioso el proceso. Después que habíamos llegado a un acuerdo con el equipo legal de ellos y mío, que llegamos a un acuerdo supercool para todos, el día que íbamos a firmar, me frenan la cosa. Pensé que lo estaban posponiendo para otro momento por alguna razón, pero no fue así”.

Posterior a eso, la empresa de radio le envió un otro acuerdo en el que, básicamente, mantiene las condiciones contractuales actuales. “Me revocaron el acuerdo que habíamos llegado, que era superbueno y me bajaron en todos los términos y yo tomé la decisión, pero ayer (sábado) me volvieron a... (ofrecer) Estamos en esa discusión ahora mismo”, continuó.

Ellos no quieren que yo me vaya, Rocky tampoco, yo realmente no me quisiera ir; yo quiero mucho a Rocky, a todos mis compañeros allá y me siento muy bien. Eso era un mancave ahí de muchos años y ellos me abrieron la puerta, me dieron la oportunidad de poder integrarme a ellos y fue como un nuevo aire para ellos y para mí también” - Angelique "Burbu" Burgos

El abogado de Burbu llegó a entregar el comunicado con la decisión que sería el final, pero a partir de esa entrega, hubo la nueva reacción.

“A raíz de ese comunicado, pasaron otras cosas y estamos conversando, pero no lo sé aún, porque tengo unos proyectos nuevos bien buenos y me confligen, y no creo que SBS me de la oportunidad de tomar ese momento para poder hacerlo”, apuntó.

Burbu aseguró que el nuevo acuerdo la favorece en todos los aspectos. “Llegamos ya a un acuerdo económico y llegamos ya a un acuerdo de redes sociales, como yo lo quería, todo superfavorable”, aseguró.

Indicó que SBS le solicitó el 50% “de todo”, y eso incluye lo que genera en sus plataformas sociales. “Pero sí llegamos a un buen acuerdo, superbueno”, reiteró.

Sobre si considera que las trabas que luego le presentó SBS pudieran tener relación con la comunicación y nueva relación de trabajo en el teatro que mantiene con Jorge Pabón “Molusco” -quien cesó sus labores con la misma emisora el pasado febrero al no aceptar los términos para un nuevo contrato-, Burbu respondió en la afirmativa.

“Tengo entendido que sí; la empresa estaba un poquito incómoda desde que hice la entrevista en el canal de él, después él se fue al canal mío, en Burbu TV, hicimos ese cross promotion ahí, y sabes que Molusco en sus expresiones es muy tajante, fuerte, y al no estar ahí también, pues es normal que ellos puedan sentirse de esa manera”, comentó.

“Pienso que ahí comenzó un poquito de incomodidad de la empresa conmigo, pero ahora mismo la conversación que hay es muy buena, lo que pasa es que yo quería que esto pasara antes de tomar una decisión. Sin tener que llegar acá, pudimos haber llevado la fiesta en paz”, continuó la influencer.

Cuando ponemos nuestras peticiones en oración y Dios nos da la respuesta, no podemos refutar esa respuesta, y aunque a veces uno está en contra del sentimiento, uno tiene que seguir caminando en fe, así que eso es lo que estoy haciendo. Estoy pidiéndole a Dios que me de la capacidad de poder tomar una decisión sabia ahora que tengo otro panorama; tengo como una resistencia, porque realmente no quisiera irme del todo, pero también tengo ganas de volar y escudriñar otras cosas que papá Dios está poniendo en el camino y estoy en esa toma de decisiones” - Angelique "Burbu" Burgos

- ¿Vuelves a trabajar con Molusco?

- No, con Molusco, él y yo, no. Ahora mismo no hay ningun plan, no me niego a nadie ni me cierro a nada, porque uno nunca sabe a dónde te lleva la vida, pero realmente ahora mismo no hay ningún plan face to face, que sea trabajando con él directamente. Sí, quizás en cosas del teatro lo podamos hacer nuevamente en conjunto, pero que pueda decir, ‘voy a volver con Molusco para la radio, él y yo juntos’, no.

Anoche fue la última función de “Molusco vs Burbu” en el Osceola Performing Arts Center en Kissimmee.