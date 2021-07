Tener su propio programa ha sido un anhelo público de la presentadora Angelique Burgos “Burbu”, y en algún momento pareció que se le daría a través de la pantalla de Wapa con una serie de especiales de entrevistas que no prosperaron.

Ahora ella se crea su propio espacio desde su canal en la plataforma de vídeos YouTube, denominado BurbuTV.

“Llevo mucho tiempo esperando este momento, ¡al fin llegó!”, escribió esta tarde junto con la publicación de un vídeo de promoción de lo que serán las primeras entrevistas que presentará desde un salón en el Vivo Beach Club, en Isla Verde.

“Al tener las manos llenas no tenía la oportunidad de crear un balance. Gracias a DIOS se materializó!”, continuó. “Aquí tendré el privilegio de conversar con buenos amigos historias AUTÉNTICAS y sin filtro”.

La animadora y creadora de líneas de ropa, calzado y perfumería ha estado alimentando la expectativa sobre este nuevo proyecto desde hace varias semanas a través de sus redes sociales. Entre sus primeras invitadas figura la nueva intérprete de música urbana, la puertorriqueña Chesca.

A partir de la salida del comediante Francis Rosas de las producciones de Sunshine Logroño y Gilda Santini, se rumoró en las redes sociales que “Burbu” también daría el salto al nuevo TeleOnce, no obstante, ella advirtió que no es el momento para hacerlo.

“Yo no me puedo ir de ahí, por el momento. Yo tengo una lealtad que no me permite ahora mismo moverme para ningún lugar, me ofrezcan lo que me ofrezcan”, dijo.