Será en otra fecha, pero la boda va.

El intérprete urbano Anuel AA reveló que, aunque la crisis de salud por la pandemia del coronavirus ha aplazado los planes de contraer nupcias con la cantante colombiana Karol G, la ilusión por realizar el enlace continúa firme. La pareja anunció su compromiso el año pasado, y hace unos meses su prometida anunció que se realizaría este año en una ceremonia íntima.

“Se me atrasó ahora mismo con todo esto del coronavirus”, dijo el trapero a Primera Hora a través de videollamada desde Miami, Florida. “Empezando el año ya habíamos decidido casarnos este año. A ver ahora con todo esto del corona(virus) hasta cuándo dura”, mencionó con resignación. “A ver si Dios quiere y nos terminamos casando este año. Todavía no tenemos la fecha por este atraso, pero ya mismo sabremos”.

PUBLICIDAD

Como la realidad de muchas parejas, el aislamiento impuesto los ha llevado a hacer una pausa en sus respectivas agendas de trabajo y a compartir más en casa.

“Ha sido superbonito, superbién. Uno se sigue conociendo más y más cada día”, afirmó. “Nos seguimos enamorando más. Gracias a Dios, en ese sentido, podemos estar más tiempo juntos porque con tanto trabajo a veces estamos dos, tres días juntos, y ella tenía que viajar para un país, yo para otro país. Nos íbamos de gira y siempre estábamos entre tanto trabajo, sacando el tiempo cuando se podía, y nunca teníamos como que tanto tiempo juntos. Pero ya estamos que queremos que siga el trabajo otra vez porque es lo que nos gusta, es lo que nos encanta, es lo que sabemos hacer y estamos locos porque se arregle todo esto del corona y seguir hacia delante”.

Los elogios hacia su compañera sentimental no faltan.

“Nunca había conocido a una persona como Karol G”, reveló. “La forma en que me trata. La forma en cómo ve el mundo”, destacó.

“Vengo de un lugar bien oscuro. Veo todo siempre de un lado con maldad para protegerme yo mismo y cuidarme de las otras personas, y Karol G me enseñó que no todo ser humano es malo”, especificó con orgullo. “Ella me ayudó a ser mejor ser humano. Me ha ayudado a ver la vida desde otro punto de vista. Siempre he valorado a mi familia y ella me ha enseñado a valorarla más todavía”.