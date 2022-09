El intérprete urbano puertorriqueño Anuel AA respondió a la demanda radicada en su contra por quien fuera su manejador, Frabián Elí Carrión, por incumplimiento de contrato.

Las expresiones surgen luego de que Carrión, quien laboró por muchos años con el reguetonero y se desempeñó como CEO de la empresa Real Hasta la Muerte, LLC desde abril de 2019, demandó a través del sistema judicial de Miami, Florida, a Emmanuel Gazmey Santiago “Anuel AA”, por dar por terminado “unilateralmente” el contrato de manejo. También, luego de que el artista urbano le quitara acceso a las cuentas bancarias.

“En respuesta a la demanda presentada en su contra por su ex manejador, lo único que va a comentar el artista, Anuel AA, es lo siguiente”, señala el comunicado de prensa por parte de Anuel AA.

“Hace poco me enteré que tras remover a mi ex manejador de todas mis cuentas de banco debido a actividades sospechosas en las FINANZAS y luego de iniciar una auditoría forense de TODAS las transacciones y actividades financieras, mi ex manejador presentó una acción legal SIN FUNDAMENTO, manipulando la realidad en mi contra. Espero usar el proceso legal que el mismo comenzó para evitar devolver todo el dinero que mis auditores cuestionan, ambas de trabajo y personal. Mis abogados y mi equipo de auditoría forense está trabajando para iluminar el alcance completo de estas discrepancias financieras que ahora estamos descubriendo”, cierra el escrito.

Comunicado de prensa ( Suministrada )

El documento de la demanda fue mencionado esta semana por los presentadores Fernan Vélez “El Nalgorazzi” y Pedro Juan Figueroa durante su intervención en el programa Lo sé todo (Wapa TV). A través del espacio televisivo, revelaron que del documento se desprende que el pasado 20 de agosto Anuel AA “unilateralmente terminó el contrato de manejo” de manera verbal. También, se especifica un acuerdo para que Carrión estuviera a cargo de la carrera del exponente urbano hasta el 2026, para completar siete años. Además, plantea que: “En el 2016 su trayectoria fue puesta en pausa debido a una sentencia de 30 meses en prisión por posesión ilegal de un arma. Durante su sentencia en prisión el manejador continuó creyendo en el artista y trabajando por la continuación de su carrera mientras trabajaba por el artista 24/7 sin recibir pago alguno”.

Al intérprete y al ahora demandante los unió por muchos años una amistad. Sin embargo, hace meses había trascendido el distanciamiento entre ambos y el rompimiento de la relación profesional

En su cuenta de Instagram, Frabián Elí compartió ayer un post en el que manifiesta su sentir sobre la reacción reciente de Anuel. “Gracias por las expresiones … Después de trabajar contigo , cuando estuvistes preso . Todas las compañías se viraron y estuve ahí . Todos te muerden la mano”, declaró en la publicación en la que aparece junto con el artista en un momento del año pasado cuando anunciaron su junte para la adquisición de los Capitanes de Arecibo en la temporada 2021 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).