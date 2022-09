En las últimas días comenzó a circular un rumor que asegura que Anuel AA y Yailin La Máz Viral se habrían separado. La “tercera en discordia” sería una joven llamada Shaarza Moriel, pero hasta el momento no se sabe mucho más.

Como si todo esto fuera poco, recientemente comenzó a conocerse una particular teoría sobre la vida privada de Anuel AA que el mismo divulgó. La ex pareja de Karol G aseguró que algunas personas le pagaron a mujeres para que las mismas generen mentiras sobre él para destruir su carrera.

La frase textual fue: “Este año trataron todo para destruirme la carrera. ¿Se dieron cuenta? Hasta le pagaron a mujeres que yo ni conozco para que salgan diciendo que están o que estuvieron conmigo y a las noticias para que se mantuvieran atacándome todo el año. Inventándose todo tipo de mentiras como si yo fuera el peor ser humano de este mundo”, dijo Anuel AA.

“Paren de mentirle al público o sigan mintiéndole... ¡Ya me da lo mismo! Si no pudieron destruirme la carrera este año con tanta mentira que se inventaron y manipularon de mí y de mis seres queridos, ¡no van a poder nunca!. Hablen de cómo todo lo que saco se pone número 1 trending. ¡Tengo la calle prendía en fuego!”, concluyó Anuel AA. Sin dudas el joven está molesto, pero lamentablemente el año todavía no termina y todo el tiempo están surgiendo nuevas noticias sobre su vida privada.

¿Karol G volverá con Anuel AA?

En las últimas semanas comenzó a correr el rumor de que Karol G podría volver a retomar su relación con el cantante Anuel AA. Este rumor comenzó a escucharse luego de que la intérprete de “Bichota” le diera me gusta a varios posteos de Anuel. Además, el rapero se ha separado recientemente de Yailin La Más Viral y fuentes cercana a él aseguran que estaría intentando reconquistar a Karol G.