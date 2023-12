A dos semanas de regresar a los escenarios luego de ser operado de emergencia por cuestión de vida o muerte, el cantante Anuel le tira a su colega Arcángel tras lograr un “sold out” en un espectáculo que ofrecerá mañana, domingo, en el Capital One Arena en Washington, D.C.

En un mensaje escueto y lleno de emojis publicado en su cuenta oficial de Instagram, el cantante urbano le tiró la pulla a “La Maravilla”, sosteniéndose en que este se encuentra esperando por el cantante Bad Bunny para que “te monte en una canción o te invite pa un concierto pa poder revivir tu carrera”.

PUBLICIDAD

Relacionadas Anuel regresa a las redes y agradece a los que oraron por él

“🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ y tu q esperas pacientemente mamandoselo en todas las entrevistas 😂😂😂😂 tranquilo q ya mismito te lleva pal dealer brother 🥰🥰🥰🥰🥰🥰 tu álbum salió y nadie se dio cuenta 🤦🏻‍♂️ eso lo ponen en la calma nama cuando tu llegas pa q no te sientas mal 😩😩😫😫😫😫”, escribió la voz detrás de “Más rica que ayer”, haciendo referencia a la más reciente producción de Austin Agustín Santos titulada “Sentimiento, Elegancia y Más Maldad”, que contó con las colaboraciones de artistas como De La Ghetto, Jowell y Randy, Rauw Alejandro, entre otros para rendir homenaje al reguetón.

Sin embargo, Arcángel no se quedó callado y le ripostó al reguetonero con la suspensión de su gira de verano “Leyendas Nunca Mueren” en julio del año pasado, así como el retraso de su próximo álbum “Rompecorazones” hasta nuevo aviso por su complicación de salud.

Arcángel le ripostó a Anuel en su propia publicación en Instagram. ( Captura )

“POR FIN TE LLENASTE DE VALOR! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 AGÁRRATE CON LAS DOS MANOS!! Ahhhhh y tranquilo que se que dirás que no soy negocio! Yo diré que no eres competencia! REPITO AGÁRRATE CON DOS MANOS! Yo termine mi gira tu cancelaste la tuya! 🤣🤣🤣🤣 ahhhhh y no espero que le contestes TU NO DAS LIGA!! Lo otro te lo digo en la 8 😘😘😘 att. EL DUENDE MALVADO”, comentó el reguetonero.

“De esta ni el NARCAN TE AYUDA. Lambe tallo saca la mierda esa de EP!! Dale q tu no me hacías caso antes!! Ahora contestas pa sacar la basura esa!!! 🤣🤣🤣🤣”, agregó el veterano exponente urbano, aludiendo al medicamento nasal utilizado para rescatar a pacientes que pudieran sufrir de una sobredosis de opiáceos.

Las expresiones de "La Maravilla" surgen luego que el reguetonero le tirara una pulla luego de vender en su totalidad un espectáculo que llevará a cabo en Washington, D.C. mañana. ( Captura )

Este intercambio surge a días que Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila de Anuel, regresa a las redes sociales agradeciendo a todos los “Real hasta la muerte” que oraron por él durante el percance de salud que sufrió en octubre.

“Feliz cumpleaños Emma. Gracias a todos los que se preocuparon y oraron por mí, los amo con mi vida”, publicó el artista urbano en su cuenta de Instagram, el pasado 27 de noviembre, un día después de cumplir 31 años.