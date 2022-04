Al parecer es un cuento de no acabar o al menos durará un tiempo.

A pesar de que su relación terminó hace ya casi un año, la tiraera entre Anuel AA y Karol G parecen no tener fin.

Si bien hace poco más de un mes, la colombiana lanzó un tema junto a Becky G en el que evidentemente una parte de la canción es dedicada al intérprete boricua, ayer el cantante de “Secreto” lanzó una tiraera a quien fuera su pareja por casi tres años.

Las expresiones realizadas por Anuel surgen después de la presentación de Karol G en el festival de Coachella donde ésta interpretó el éxito “Mami” en el que se hace referencia al boricua.

Tras esto, Anuel acudió a su cuenta de Instagram para colocar pique en su stories.

Sin mencionar nombre, evidentemente se refería a Karol G.

“Yo me río”, escribió en uno de sus stories para luego seguir “y eso dicen que supuestamente soy yo di que el que estoy estancao en el pasado (sic)”.

“Ya no estamos en los tiempos de antes , yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mi sin coj^$& me tiene”, agregó.

Finalizó diciendo que esa era la unica reaccion de él que iban a tener.

“Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los esten haciendo pensar”, soltó.

Karol G se presentó este domingo en Coachella 2022, siendo la cara urbana y latina en el festival.

La adrenalina de la artista paisa por estar presente en esta nueva edición fue evidente, puesto que Coachella es uno de los festivales de música más importantes del mundo, donde convergen también el arte y la moda. El reto no era menor: su espectáculo era en el escenario principal.

“Esta es mi primera vez en este escenario. Arriba las ‘bichotas”, exclamó en su presentación del domingo de 45 minutos. “Los sueños se cumplen y estoy compartiendo con ustedes”, dijo en otro momento. Una de las invitadas fue Becky G, con quien interpretó por primera vez en vivo la canción “Mami”. Minutos antes, en el escenario estuvo con Tiësto para cantar “Don’t be shy”.