El rapero Macklemore dijo este lunes que ha sido apartado de la gira de Ed Sheeran, en la que actuaba como telonero, a raíz de sus comentarios a favor de Palestina, lo que supuestamente provocó un boicot de los dueños de los estadios donde se realizarán las próximas fechas.

El artista conocido por éxitos como ‘Thrift Shop’ y ‘Can’t Hold Us’ explicó en una extensa publicación en Instagram que Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, llamó a Sheeran para informarle que Macklemore no era bienvenido en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, dónde tenía programado uno de los conciertos.

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Asímismo, Macklemore afirmó que Kraft instó a otros dueños de estadios a vetar sus presentaciones a diferencia de lo que ocurría con Sheeran.

“Ed (Sheeran) también me contó que Kraft había movilizado a otros propietarios de estadios y que, en conjunto, le dieron un ultimátum: si Macklemore continúa en la gira, no se te permitirá actuar en nuestros recintos”, escribió el rapero en la publicación.

Añadió que Sheeran, a quien describió como un amigo, se encontraba en una situación “jodid@”.

“Me dijo que las palabras ‘Palestina libre’ y la imagen de las banderas palestinas resultaban hirientes para muchas de las personas con las que había hablado”, escribió Macklemore. “Le respondí que, si esas palabras resultaban más ofensivas que las decenas de miles de niños palestinos asesinados por Israel, entonces existía una desconexión fundamental entre la postura de esas personas y la mía”.

El artista sostuvo que Sheeran quiso mantenerse como una figura pública apolítica.

Macklemore, que a lo largo de su carrera se ha pronunciado abiertamente sobre cuestiones sociales y políticas, advirtió que le habían bastado los dos conciertos para poder llevar su mensaje sobre Palestina.

La polémica aumentó la semana pasada, cuando la cantante Pink tuvo que contestar en un comunicado las críticas que recibió tras compartir una publicación que cuestionaba a Macklemore por sus comentarios a favor de Palestina y exigía su expulsión de la actual gira de Ed Sheeran.