Deja una huella imborrable.

Familiares y otros allegados al cantante Ray Reyes apostaron a celebrar la vida del exMenudo tras la partida súbita del artista el pasado viernes, quien falleció a sus 51 años de un infarto masivo.

Entre los presentes en el velatorio hoy en la Funeraria Boulevard Memorial, en Toa Baja, figuraron varios de los compañeros de la desaparecida agrupación juvenil que cobró fama internacional en los 80 y 90.

Ricky Meléndez y Jonnny Lozada fueron dos de los primeros en llegar, y quienes expresaron palabras de elogio para quien describieron como un gran compañero.

“Lo vamos a recordar como la gran persona que fue, alegre, divertido, enamorado de la música de Menudo”, expresó el cantante Johnny Lozada, quien arribó anoche desde Miami, Florida, donde reside. “Creo que Ray Reyes fue el primer Menudo que entró que era fanático de Menudo, que se sabía todas las canciones”, añadió el artista. “Es difícil de asimilar”, confesó con su miraba hacia el suelo, y reveló que se ha mantenido en constante comunicación con la familia. “Aquí vinimos a estar con ellos porque nosotros somos parte de la familia. Es cuestión de simplemente estar aquí presente como siempre hemos estado”.

Ricky Meléndez resaltó la personalidad jovial de Reyes, cuya voz se destacó en éxitos como Si tú no estás, Tú te imaginas y Zumbador.

“Era bien expresivo, bien cómico. Era un buen compañero”, dijo con una amplia sonrisa, y confesó que se ha tratado de una noticia difícil de procesar.

“Todavía es como que no lo crees, que ha ocurrido, que ha pasado. Escuchas los programas y lo escuchas cantando y no lo puedes creer, que ya no esté con nosotros”, lamentó.

Draco Rosa, quien arribó en una motora, lo describió como “uno de los bravos” y mencionó que la comunicación era constante.

“La última vez que hablé (con él) fue hace par de años, tú sabes que hoy día uno se comunica a través de texto. Sé que como que no es lo ideal, pero había comunicación”, dijo, y compartió una anécdota que vivieron en la capital de Japón en los tiempos de Menudo.

“Una vez estábamos en el piso 27 en Tokio. Estoy concentrado en la mesa escribiendo una carta y Rey estaba leyendo algo. Estábamos como de roomates, y comenzó a temblar. Y estoy sentado así y miro el cristal y digo ‘Ray…’, y cuando miro Ray se fue corriendo y me fui detrás y uno se empieza a acordar de todas esas veces y los viajes y lo mucho que nos reíamos”.

René Farrait y Miguel Cancel también estuvieron presente en los actos fúnebres, pero declinaron compartir expresiones con la prensa. El creador de la agrupación, Edgardo Díaz, también rechazó hacer comentarios.

Raúl Reyes, hermano de Ray, confesó que “el amor de la gente” ha sido de apoyo para sobrellevar este momento tan difícil que atraviesa la familia.

“Creo que la toda la gente que se nos ha acercado, familiares, amigos, músicos, compañeros de menudo, los fans, que nos han escrito en las redes sociales para darnos ese soporte, sin ellos yo creo que no hubiéramos sobrellevado esta situación”, expresó el también locutor, quien reside en Miami, Florida. Raúl también describió lo orgulloso por los logros de su hermano, y compartió lo que extrañará de su personalidad.

“Lo peleón que era (ríe), lo exigente, lo pasional que era para las cosas”.

Con la ilusión de despedirlo

Por otro lado, desde horas tempranas decenas de fanáticos comenzaron a hacer turno con la ilusión de despedir al cantante. Fue al filo de las 3:30 de la tarde que se les comenzó a permitir el acceso.

El féretro de madera permanecía cerrado y adornado con un arreglo floral de lirios cala y rosas blancas. Varias imágenes del artista que recogían momentos de su carrera artística, como otros en carácter personal, se observaban en las paredes de la capilla, y en cada extremo del ataúd. Entre los arreglos florales enviados como muestra de condolencias figuraba el del artista Ricky Martin, confeccionado con rosas blancas.