Este 22 de abril, en el estadio Atanasio Girardot, se llevó a cabo el concierto de Los Favoritos, en el que participó el reconocido cantante de reguetón Arcángel.

A pesar de que muchos fanáticos estaban entusiasmados por el concierto, este generó polémica, ya que hubo algunos disgustos hacia los organizadores.

El cantante, rapero y compositor expresó su inconformidad con los realizadores del evento, debido al poco tiempo que le dieron para presentar su show.

“Siempre me pasa lo mismo cuando vengo aquí a cantar. Quieren dejarlo a uno de último y después, cuando yo quiero hacer mi trabajo, siempre me dicen que yo tengo que cortar el show porque a las 4:00 a. m. van a parar”, manifestó enojado el rapero.A través de diferentes videos grabados por los asistentes quedó registrado el momento en el que el compositor pidió respeto por su público.

“Yo no voy ni en la mitad del show, para que me digan que quedan diez minutos, esto es una falta de respeto, y con ustedes también, que pagaron su plata para venir para acá y me esperaron”, puntualizó.

“A la próxima voy a cobrar más caro, porque siguen faltándole al respeto a uno con lo mismo”, advirtió, dejando claro que quiere hacer valer su salario: “Yo quiero que todo el mundo se vaya de aquí contento, por eso fue que yo vine”, añadió.

Además, Arcángel informó que la hora de su presentación fue manipulada por los organizadores, ya que él no pretendía cantar a esa hora de la madrugada.”Yo estoy aquí desde las siete de la noche”, dijo, y se disculpó con el público por la intervención: “Perdón, es que me tengo que desahogar”.

A través de un video publicado en TikTok por el usuario Julián Grajales, los internautas mostraron su apoyo al cantante y expresaron su inconformidad por la falta de respeto que recibió durante la presentación del show.

“Bien dicho, porque después dicen que es el artista que cobra caro y no canta casi nada”, “Se supone que es el artista estrella que todos querían ver y le hacen eso, que falta de respeto. Muy bien que se hizo respetar, sin pelos en la lengua”, “Lo mismo pasó en Cali, y la verdad todos esos eventos se llenan es por Arcángel”, comentaron algunos de los usuarios a través de la plataforma de videos.El evento contó con la participación de artistas como De La Guetto, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Fainal & Shako, Kapla & Miky y Brokix.