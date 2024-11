El artista urbano, Arcángel, expresó hoy, sábado, su apoyo al alcalde de San Juan, Miguel Romero, de cara a los comicios generales que se celebrarán este martes.

Austin Santos, nombre de pila del artista, indicó que, pese a que no es político ni suele “apoyar colores”, respaldó al incumbente por la remodelación de la cancha en la calle Calma, en Santurce y por “sumarse a nuestra visión para aportar al futuro de nuestros jóvenes”.

“Nunca (he) sido ni seré de apoyar colores políticos ya que verdaderamente los únicos colores que siempre me han importado son los de mi bandera PR (No soy Político)!!!”, indicó en una publicación de Instagram.

“¡¡¡Cuando niño y mucho antes de ser artista jugaba con mis amigos en esta cancha, llevaba tiempo queriendo remodelar este pequeño espacio en mi barrio, La Calle Calma en Santurce, PR!!! Agradezco (a Miguel Romero) por sumarse a nuestra visión para aportar al futuro de nuestros jóvenes”, agregó, cuyo mensaje acompañó con fotos de la cancha remodelada y de él junto al incumbente.

Las expresiones del artista se dan a tres días de las elecciones y coinciden con la celebración del cierre de campaña del funcionario, quien es afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Durante la actividad, Romero dijo sentirse confiado de que prevalecerá, pues recientes encuestas han posicionado a Romero en un margen de 2.73% o 3,465 votos frente a su contrincante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal.