Tras años donde los cánones de belleza debían cumplirse a rajatabla si querías “ser parte de…”, actrices, cantantes, modelos e influencers han decidido poner un freno y levantar la voz en pos de lucir una imagen más natural.

Así como Kate Winslet o Rachel McAdams han pedido que no retoquen sus fotos cuando protagonizan un producción o una campaña de moda, referentes juveniles como Selena Gómez o Demi Lovato han pregonado durante mucho tiempo no criticar el cuerpo de otros. Ahora quien se suma a esta tendencia es Ariana Grande, quien ha contado la tonelada de botox o rellenos que ha usado en sus labios y los motivos por los cuales ya no lo hace más.

Todo sucedió en un video divulgado por la revista Vogue, donde la intérprete compartía sus secretos de belleza. Mientras se maquillaba frente al espejo, la cantante habló sobre la cantidad de inyecciones que se aplicó para aumentar el tamaño de su boca y verse más linda. “Transparencia total como persona, como lo hago con mis labios”, dijo la artista antes de aplicar color en su boca. “He usado un montón de relleno de labios a lo largo de los años y bótox. Dejé de hacerlo en 2018 porque sentía que me estaba escondiendo”, lanzó mientras seguía maquillándose.

Sin embargo, la intérprete de Thank U, Next tomó por sorpresa a la audiencia cuando se emocionó y rompió en llanto. “Yo, a lo largo de los años, usé maquillaje como disfraz o como algo para esconderme”, admitió mientras hacía un paralelismo con los peinados grandes que se hacía: “Más cabello, más y más. Más delineador de ojos, más grueso...”, recordó.

“Estar expuesto a tantas voces a una edad temprana y especialmente cuando la gente tiene cosas que decir sobre tu apariencia y esas cosas son realmente difícil. Saber qué vale la pena escuchar o no es fundamental, pero cuando tienes 17 años no lo sabes. Realmente todavía no lo sabes”, reflexionó justificando su make up cargado, sus peinados voluminosos o sus rellenos faciales.

Con el correr de los años y a medida que fue ganando más confianza, el estilo de Ariana se fue suavizando y su relación con los cosméticos cambiando. De hecho, en este clip de Vogue Beauty Secrets reveló que ya no siente la necesidad de usar bótox para sentirse segura. “Ya no me encanta que el disfraz sea la intención detrás de esto. Lo considero como una autoexpresión ahora y para acentuar lo que hay aquí. Nuestras relaciones con la belleza son tan personales… en definitiva solo queremos sentirnos lo mejor posible y ser amados”, expresó.

Y si bien ella ya no elige este tipo de prácticas invasivas en su rostro, no critica a quienes sí lo hacen. “Cada uno en lo suyo, en lo que sea que los haga sentir hermosos; lo apoyo. Pero sé que en mi caso quiero ver mis líneas de llanto y sonrisa. Espero que las de mi sonrisa se hagan cada vez más profundas”, indicó mientras señalaba que envejecer puede ser algo “hermoso”.

Eso sí, quien interpreta a la bruja Glinda en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway Wicked, advirtió que no descarta volver a hacerlo en un futuro. “Ahora, ¿podría hacerme un lavado de cara en 10 años? ¡Podría, sí! Pero estos son sólo pensamientos que siento que deberíamos poder discutir. Si estamos sentados aquí hablando de secretos de belleza, expongamos todo”, aclaró.

Horas después, Ariana compartió fragmentos del video en su cuenta personal de Instagram y admitió que, a pesar de los nervios, fue un espacio para hacer catarsis. “Nunca he estado tan nerviosa y definitivamente no es el mejor video en el que me he maquillado, pero lo pasé muy bien. Gracias por invitarme Vogue Magazine y por hacer espacio a mi humanidad tan canceriana”, escribió dando cuenta de la importancia de generar este tipo de debates en la sociedad.

Ante esta reflexión, la reacción de sus seguidores no se hizo esperar. “Eres realmente hermosa con o sin maquillaje”, escribió un reconocido coach vocal mientras que alguien de su familia declaró: “Eres magnífica por dentro y por fuera”. La actriz Isla Fisher también resaltó su belleza y comentó: “Eres muy hermosa”.