La cantante estadounidense Ariana Grande y el actor Ethan Slater han puesto fin a su relación después de casi tres años de noviazgo, de acuerdo con información revelada por la revista People.

Una fuente cercana a la expareja aseguró al medio que la separación ocurrió de manera amistosa y que ambos tomaron la decisión tras reflexionarla cuidadosamente.

Ethan Slater. ( Jordan Strauss )

“La separación fue amistosa; se tomaron su tiempo y lo pensaron detenidamente antes de decidir tomar caminos separados”, indicó la fuente. “Siguen siendo amigos y se apoyan mucho mutuamente. Su ruptura fue discreta hace varios meses”.

Un romance que nació en el set de Wicked

Grande, de 32 años, y Slater, de 34, fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en julio de 2023, mientras trabajaban juntos en la adaptación cinematográfica de Wicked.

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La cantante interpreta a Glinda, mientras que Slater da vida a Boq en la exitosa producción musical.

Aunque mantuvieron un perfil relativamente discreto durante los primeros meses de su relación, la pareja hizo pública su historia de amor en noviembre de 2024 y posteriormente asistió junta a varios eventos promocionales relacionados con Wicked y su secuela Wicked: For Good.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, ambos intercambiaron públicamente mensajes de apoyo y admiración.

En noviembre pasado, Slater elogió el trabajo de Grande en la secuela de Wicked, calificando su actuación como “de otro mundo”.

Por su parte, la intérprete de Thank U, Next también mostró su respaldo al actor cuando concluyó la temporada de la obra Marcel on the Train, proyecto que Slater coescribió y protagonizó.

“Felicidades por la hermosa temporada de este hermoso espectáculo. Estoy muy orgullosa”, escribió entonces Grande en sus redes sociales.

Según la fuente consultada por People, la artista se encuentra actualmente concentrada en su gira Eternal Sunshine Tour, que comenzó el pasado 6 de junio.

Además, se prepara para el lanzamiento de Petal, su próximo álbum de estudio, previsto para el 31 de julio. La fuente aseguró que Grande se encuentra “muy bien” y enfocada en esta nueva etapa de su carrera profesional.