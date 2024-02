Kevin McNally, actor británico famoso por su interpretación del maestre Gibbs en la saga Pirates of the Caribbean, se encuentra en medio de la polémica luego de ser arrestado por la policía de Los Ángeles como sospechoso de violencia doméstica.

De acuerdo con información publicada por el periódico The Sun, la detención ocurrió este fin de semana, cuando McNally se disponía a asistir a una convención de Doctor Who en un prestigiado hotel de la ciudad.

Aunque se desconocen mayores detalles al respecto, el vocero de la policía local, confirmó al medio que el histrión enfrenta acusaciones de haber infligido una lesión que causó una condición traumática a una víctima que hasta ahora no ha sido identificada, pero que podría tratarse de una expareja, conviviente o madre de su hijo.

Por ahora, McNally ya se encuentra en libertad tras pagar una fianza de 50 mil dólares, sin embargo, tendrá que comparecer ante el tribunal en una audiencia que ya fue fijada para el próximo mes de marzo.

Medios británicos aseguran que la esposa del actor de 67 años, la también actriz Phyllis Logan, ha negado tener información sobre los problemas legales de su esposo, así como la identidad de la presunta víctima.

Estas acusaciones han sacado a relucir el apoyo que McNally dio a Johnny Depp durante el juicio contra Amber Heard, quien acusó al intérprete de Jack Sparrow de violencia y abuso físico y sexual.

En ese entonces, Kevin se refirió a Depp como un “gran y hermoso ser humano”, incluso aseguró que no veía ningún impedimento para que Depp retomara su lugar en la exitosa franquicia de Disney. “Nunca he visto un indicio de ningún lado oscuro en Johnny”, dijo a The Express.

¿Quién es Kevin McNally?

Aunque su trabajo dentro de las cinta de piratas es uno de los más recordados, McNally mejor tiene una larga trayectoria en cine y televisión que abarca más de cuarenta años.

Apareció en la serie Downton Abbey como Horace Bryant. En esta misma producción compartió créditos con su esposa, Phyllis Logan, quien interpretó a Sra. Hughes.

Entre sus películas más exitosas se encuentran: The Phantom of the Opera, Operation Valkyrie, Johnny English, The Raven, Ambush y Robert the Bruce, solo por mencionar algunas.