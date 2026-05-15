El rapero Kodak Black fue arrestado por segunda vez en menos de dos semanas en Florida, el pasado jueves 14 de mayo, según registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

El artista, cuyo nombre legal es Bill Kapri y tiene 28 años, enfrenta cargos por presuntamente resistirse a un oficial sin violencia y por intentar evadir a las autoridades durante una intervención policial. Ambos cargos permanecen pendientes de juicio y su fianza fue fijada en cero dólares.

Kapri fue ingresado en la cárcel del condado de Broward tras su detención.

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Su abogado, Bradford Cohen, calificó el arresto como parte de un proceso de “entrega voluntaria” relacionado con una investigación que, según dijo, tomó varios meses.

“Esto es una entrega voluntaria de otra ‘investigación’ que tomó cinco meses en completarse por un supuesto caso de huida y evasión”, expresó Cohen a TMZ.

El representante legal del artista añadió que este tipo de situaciones no son inusuales en su historial reciente.

“Este es el procedimiento que normalmente seguimos cuando hay un arresto débil o sin fundamento, seguido de otro caso que supuestamente toma cinco o seis meses en investigarse. En este punto, todos coinciden en que Kodak está siendo constantemente señalado”, sostuvo el abogado.

Las autoridades no han ofrecido comentarios adicionales sobre el caso.

Este nuevo arresto ocurre pocos días después de que el rapero fuera detenido el 6 de mayo por un cargo grave de tráfico de MDMA. Ese caso está relacionado con un incidente ocurrido en noviembre en Orlando, donde se reportaron disparos cerca del Children’s Safety Village.

De acuerdo con la orden de arresto, mientras la policía investigaba el incidente, un oficial afirmó haber percibido olor a marihuana proveniente de un vehículo estacionado en el área. Kapri supuestamente se acercó a los agentes durante la inspección del automóvil.

El documento también indica que las autoridades habrían encontrado objetos y elementos presuntamente vinculados al artista, incluyendo accesorios y un arma de fuego similar a la que él había mostrado en redes sociales.

Además, se reportó el hallazgo de drogas dentro del vehículo, lo que provocó su arresto inicial.

Tras comparecer ante la corte el 7 de mayo, Kapri se declaró no culpable y solicitó un juicio por jurado. En esa audiencia, el juez fijó una fianza de $75,000, tomando en cuenta su historial previo de condenas.

Posteriormente, el artista salió en libertad bajo fianza, según reportes de medios locales en Florida.