Figuras de la clase artística levantaron su voz en apoyo a los servidores públicos que salieron hoy a la calle en reclamo de un aumento salarial y un retiro digno.

Artistas como Ricky Martin y PJ Sin Suela, se solidarizaron con los miles de empleados públicos que participaron de la manifestación masiva, que comenzó en el parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra y culminó en la calle Fortaleza, en el Viejo San Juan.

“La justicia salarial es un derecho humano. Sigan adelante que no están solos. Señor gobernador, no tome ligeramente estos reclamos. Ya sabemos hasta dónde puede llegar un país humillado y oprimido”, expresó Ricky Martin a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El exponente de música urbana y médico, PJ Sin Suela, quien participó de la multitudinaria marcha de hoy, también se expresó sobre los reclamos de los servidores públicos.

“Esta lucha es todos. Aquí por un retiro digno y un salario justo para toda la clase trabajadora. No supiera escribir sin mis maestras. No hay vocación más grande que la de un enfermero y la salud de Puerto Rico no existe sin ellos. Qué lindo ver bomberos junto al pueblo. Miles y miles y miles luchan hoy por un mejor Puerto Rico”, manifestó el músico en sus redes.

Por su parte, la cantautora Kany García también sacó la cara por los maestros desde España, en donde se encuentra de gira promocional.

“Vamos pa la calle si hace falta y ahí estaremos”, dijo durante una entrevista en el programa ‘La resistencia’.