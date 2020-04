Estar en casa me ha hecho reflexionar sobre hacia dónde quiero llevar mi proyecto, evaluar textos, tener el tiempo de leer un poco más, desempolvar vinilos y absorber mucha música que andaba esperando un poco de mi tiempo. Desde Bob Marley, hasta Etta James. Me siento más creativa que nunca y más conectada con mis adentros; me preocupo por la salud de todxs aquellxs que amo y me doy cuenta que los procuro mucho más que antes. He tomado de proyecto diario, regalar mi tiempo haciendo una llamada a alguien que amo y por lo menos enviar cinco mensajes diarios a amigxs y colegas que aprecio. Todo tiene un lado positivo, incluyendo esta terrible pandemia. Lo más que vale es la salud y hoy entiendo que quedándome en casa, encuentro una manera de mostrar a mi círculo el valor que tienen y que por eso no debemos aún abrazarnos. Mientas, trabajo en mi propio taller, en esta mujer imperfecta que soy, y que tanta falta le hace mirarse a los ojos