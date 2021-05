La conmoción que vive el País tras las muertes de dos mujeres, una víctima de su expareja, y otra, por causas que aún se investigan, se está haciendo sentir desde múltiples sectores.

En el ámbito artístico, tanto figuras mujeres como hombres, están utilizando sus redes sociales -donde acumulan miles y hasta millones de seguidores- para desahogar su indignación, reclamar justicia, cuestionar el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno, así como para unirse a los esfuerzos de educar y educarse para no fomentar ninguna conducta o lenguaje que promueve la violencia de género.

Voces como las de los cantantes Kany García, Luis Fonsi y Ednita Nazario, el rapero PJ Sin Suela, la presentadora Yizette Cifredo, y las actrices Karla Monroig y Lizmarie Quintana, resuenan en plataformas como Facebook e Instagram con mensajes que denotan coraje, rabia, tristeza, frustración y que llaman a la acción urgente por parte de las autoridades locales, luego que se confirmaron las muertes de Andrea Ruiz y Keishla Marlén Rodríguez.

“Ni una más”, pide el cantante Luis Fonsi en una publicación, mientras su colega Kany García cuestiona si el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno es solo una palabra o una acción. Igualmente la artista se cuestiona a sí misma qué está haciendo y qué más puede hacer en esta lucha de supervivencia que llevan las mujeres frente a la violencia machista.

“Sigo sintiéndome desprotegida, sigo sintiéndome que salir a la calle es una gran preocupación, sigo sintiéndome que amigas que viven realidades de violencia doméstica todavía sienten miedo, que no están amparadas, que no están cobijadas, que no están cuidadas”, expresó García a través de un vídeo colgado en sus redes sociales. “Me pregunto si ese Estado de Emergencia, si realmente es una palabra o una acción”, puntualizó la cantautora, quien constantemente alzó su voz en contra de la violencia a las mujeres como a la comunidad LGBTTQ.

El rapero PJ Sin Suela despertó en la mañana de este domingo cargado de un sentimiento de rabia, porque “en mi país da miedo ser mujer y vergüenza ser hombre”, afirmó.

“Malditos hombres que piensan que la mujer les pertenece”, lamentó, exhortando a los hombres a reconocer que las mujeres ya no toleran el machismo. “Qué rabia que nuestras hermanas, mamás, novias, amigas, compatriotas TENGAN MIEDO al salir a caminar en las calles de Puerto Rico”.

PJ Sin Suela, aprovechó su descarga, para ser parte de la solución al prometer públicamente a hacerse eco de un lenguaje que promueva la violencia, física, mental, o sexual, contra las mujeres.

“Declarar un estado de emergencia y no actuar NO es suficiente. Hoy siento, además de tristeza y miedo, vergüenza y frustración. Prometo estar pendiente del lenguaje que uso. Prometo ser aliado. Prometo aprender y desaprender. Que en paz descansen Andrea y Keishla”, concluyó el rapero.

La actriz Lizmarie Quintana estalló. En un mensaje dirigido a los hombres como a las mujeres, llamó a no juzgar, a dejar de normalizar las palabras o acciones que apunten a una actitud de dominancia o pertenencia sobre la mujer. Sus palabras, cargadas de coraje y frustración, iban por la memoria de Andrea y Keishla.

“DEJEN DE COMPARAR Y MINIMIZAR lo que sucede...¿Cuántas se sienten inseguras pasando por una construcción?¿un callejón? ¿Ir solas al carro? ¿Hacer ejercicio solas? ¿Cuántas piden orden de protección? ¿Estar en una barra solas? ¿Decir que se acabó? ¿Pararte en un semáforo tarde en la noche? ¿Que van a decir si ando con dos panas? ¿Si me niego a X cosa en el trabajo? ¿Que andaba vestida de X manera? ¿Que estás loca? ¿Eres mía y de nadie más?... ¿SENTARTE EN LA MISMA MESA FAMILIAR DONDE ESTÁ TU AGRESOR? ¿SIGO, PUÑETA? !BASTA YA! #NiUnaMásNiUnaMenos ¡GRITEMOS! A veces, darle una segunda oportunidad a alguien es como darle otra bala porque la primera no te mató”, advirtió Quintana.

Ednita Nazario, cuyas canciones, además de ser muy pasionales, son también llamados de alerta contra las relaciones tóxicas, urgió en sus redes sociales a facilitar los recursos de protección a las mujeres.

“Las ideas sin ejecución no salvan vidas. Creemos que es urgente establecer el mecanismo que agilice el recurso de protección”, expuso la cantante. “No puede ser un trámite lento y burocrático. Es una emergencia de vida o muerte”.

La presentadora y productora Yizette Cifredo usó sus redes para compartir un contundente mensaje el cual lleva a la reflexión sobre cómo está actuando la sociedad y el Gobierno ante la violencia de género.

“Nos juzgan si marchamos y nos sentimos molestas. La violencia machista es tanta que hasta para pedir justicia, nos quieren comedidas y recatadas”, establece parte del amplio mensaje grabado en blanco y negro, a modo del luto colectivo.

La actriz Karla Monroig, desde la diáspora, se unió al grito de indignación y tristeza proponiendo alternativas para romper con los patrones de violencia de género en Puerto Rico, como en el resto del mundo.

“Que impotencia, tristeza, frustración que a estas alturas ser mujer siga siendo estar en desventaja. El silencio no puede ser opción”, enfatizó a través de Facebook.