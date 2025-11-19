Natividad Pérez-Hernández, madre de Tekashi 6ix9ine, fue retenida a punta de pistola mientras cuatro hombres robaban en la casa del rapero en Florida, Estados Unidos.

El suceso ocurrió el domingo en la noche. De acuerdo a las imágenes obtenidas por TMZ se ve a los hombres armados vestidos de negro irrumpiendo en la propiedad mientras la mujer, de 60 años, era apuntada con un arma para que no pudiera hablar.

🚨🇺🇸 TEKASHI 6IX9INE’S MOM HELD HOSTAGE IN ARMED HOME INVASION



Tekashi 6ix9ine’s Florida home turned into a crime scene Sunday night when four masked gunmen stormed the property, held his 60-year-old mother against her will, and ransacked the house looking for cash and car keys.… pic.twitter.com/48wTjifuz8 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 19, 2025

El rapero de origen mexicano no se encontraba en la casa en ese momento, estaba en una transmisión en vivo con Jack Doherty.

Las autoridades acudieron a la casa de la expareja de Yailin, pero no dieron con los sospechosos y se cree que huyeron en un vehículo. No está claro qué se llevaron o sí se llevaron algo.

Se recuerda que hace unos meses el cantante se declaró culpable de violar los términos de su libertad supervisada al esconder MDMA y cocaína en su mansión de Florida.