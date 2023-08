Yolanda Saldívar, la infame asesina de la cantante Selena, envió una carta a un medio de comunicación en respuesta a los insistentes pedidos de entrevista que ha recibido.

Durante la emisión del viernes 18 de agosto en el programa ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, se reveló que Saldívar le contestó en un correo electrónico a uno de los colaboradores del programa, Alejandro Rodríguez, quien le ha hecho múltiples solicitudes de entrevista.

En el texto, la mujer expresó su falta de interés en participar en entrevistas y afirmó que es su familia la que se encarga de lidiar con los asuntos relacionados con los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

“Gracias por su correo electrónico. Actualmente, no estoy interesada en hacer entrevistas o videos o similares. Mi familia es quien maneja todas mis entrevistas y asuntos legales que vienen pronto en 2025″, dijo en la carta que originalmente fue enviada en inglés.

También se disculpó por no haber respondido antes, ya que en el momento en que la prensa la contactó no disponía de un dispositivo digital para hacerlo instantáneamente. “Recibí sus correos anteriores, pero los recibí en manos recientemente. Mi tableta no estaba conmigo y ahora que la tengo puedo responder”, explicó.

La carta concluyó con una recomendación de dirigirse directamente a sus familiares, ya que son ellos quienes gestionan las interacciones entre los medios de comunicación y Saldívar.

“Gracias por tu interés en mi caso, recibí tu correo electrónico, se lo reenvié a mi familia, ¿quieres hablar con ellos? He enviado un correo electrónico que te envío de mi hermana para que te pongas en contacto”, finalizó.

Todo parece indicar que Saldívar, quien en el pasado concedió varias entrevistas a la prensa, está actualmente en una etapa de guardar silencio, debido a las numerosas apelaciones que tanto ella como su abogado han presentado en contra de su sentencia.

Medios internacionales afirman que la asesina del icono del texmex, podría ser puesta en libertad condicional en 2025, debido a que ha argumentado ante la corte que tiene problemas de salud.

No obstante, aún no se ha confirmado si las autoridades finalmente aprobarán su liberación, ya que en repetidas ocasiones se le ha denegado la opción de cumplir el resto de su condena en libertad condicional.

PUBLICIDAD

Saldívar fue encarcelada en 1995 después de ser declarada culpable por el homicidio en primer grado de Selena Quintanilla en octubre de ese mismo año. Se le condenó a cumplir cadena perpetua por el crimen y desde entonces, ha hecho varios intentos para apelar su sentencia en diferentes momentos.

En la actualidad, se encuentra recluida en una sección aislada de la correccional Mountain View de Gatesville, Texas, debido a repetidas amenazas de muerte por parte de otras reclusas, quienes han representado un riesgo para su seguridad.

Selena Quintanilla, nacida el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, Estados Unidos, se convirtió en un ícono de la música texana y mexicana gracias a su estilo único y su voz inconfundible. Conocida por fusionar el pop con la música tejana, sus canciones se convirtieron en himnos que resonaron en todo el mundo.

Sin embargo, su exitoso ascenso se vio truncado en 1995 cuando, con solo 23 años, fue asesinada por Saldívar, presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques.