Un joven de 18 años fue arrestado en España como sospechoso de estar vinculado con el asesinato del reconocido cirujano plástico Alexander Aslani, quien murió tras recibir varios disparos dentro de su clínica en Marbella.

La detención se produjo el jueves 8 de octubre, un día después del crimen que acabó con la vida del médico de 57 años, según reportaron medios como El Mundo, The Olive Press y Sur. El sospechoso sería de nacionalidad sueca.

Aslani fue atacado alrededor de las 6:00 p.m. por un individuo enmascarado que le disparó a corta distancia en la cabeza, dentro de las instalaciones de Cirumed Clinic Marbella. Su esposa, quien también trabajaba en el establecimiento, alertó sobre lo ocurrido y pidió ayuda.

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Los servicios de emergencia llegaron a la clínica y encontraron al cirujano con vida, aunque gravemente herido. Pese a los esfuerzos por salvarlo, murió a consecuencia de las heridas. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para practicarle una autopsia, informó El País.

Los investigadores intentan determinar el móvil del asesinato y no descartan que el atacante haya contado con la colaboración de otra persona para llevar a cabo el crimen.

Según fuentes citadas por El Mundo, una de las líneas de investigación apunta a una posible disputa relacionada con un paciente insatisfecho con los resultados de un procedimiento estético.

En las horas previas al ataque, un cliente de la clínica habría enviado varios mensajes en los que reclamaba un reembolso inmediato y profería amenazas por los resultados de una intervención. Los detectives examinan si estos mensajes guardan relación con el asesinato y si el sospechoso pudo haber actuado por encargo.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente un motivo definitivo para el crimen.

Una figura reconocida en la cirugía estética

Aslani fundó Cirumed Clinic Marbella y desarrolló una carrera de más de tres décadas en procedimientos de contorno corporal y cirugía plástica facial. Su popularidad también se reflejaba en las redes sociales, donde acumulaba más de 200,000 seguidores en Instagram.

En 2016, fue reconocido como el mejor cirujano plástico de España, según los informes citados en la cobertura del caso.

La clínica destacaba entre sus procedimientos el levantamiento de glúteos brasileño, conocido como BBL. De acuerdo con su página web, Aslani había realizado más de 7,000 intervenciones de este tipo durante 16 años de práctica especializada.

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Entre sus pacientes figuraban personalidades de la televisión británica. El medio LBC informó que atendió a Chloe Sims, conocida por el programa The Only Way Is Essex, y a Aisleyne Horgan-Wallace, exparticipante de Big Brother U.K.. Esta última publicó en Instagram una fotografía junto al médico acompañada de un emoji de corazón roto.

Asimismo, el Daily Mirror informó que Aslani había tratado a Hannah Elizabeth, conocida por su participación en Love Island U.K. y su edición All Stars.