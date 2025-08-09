Seguidores de Adam Turck han externado su pésame tras darse a conocer que el actor estadounidense fue asesinado tras intervenir en una pelea doméstica entre un hombre y una mujer el pasado sábado, 2 de agosto en Virginia, Estados Unidos.

En un primer momento se reportó el fallecimiento de un hombre en Virginia, se informó que había sido asesinado en plena calle mientras paseaba a su perro.

La persona asesinada resultó ser el actor Adam Turck, de 35 años, reporta la revista “People”; según informó el Departamento de Policía de Richmond, donde se produjeron los hechos, todo se desencadenó cuando el actor de 35 años intentó intervenir en una disputa doméstica de la que fue testigo mientras caminaba tranquilamente con su perro.

Por la mañana, a eso de las 10:00 a.m., Adam paseaba con su mascota en la calle East Grace Street, cuando un joven de 19 años estaba discutiendo con una mujer en la acera; el actor, al ser testigo de este violento momento, intervino y recibió un balazo por el agresor que, posteriormente, se disparó a sí mismo.

Al llegar a la escena del crimen, la policía se encontró con dos hombres gravemente heridos.

Adam Turck deseaba donar su órganos, por lo que durante su hospitalización fue mantenido con soporte vital para poder donarlos; para muchos su muerte fue vista como un acto heroico y valiente.

¿Quién era Adam Turck?

Adam Turck era un actor estadounidense originario del condado de Bucks, Pensilvania, se estableció en Richmond, Virginia, donde fue una figura central en la escena teatral local durante casi una década.

Su carrera teatral fue notable y reconocida, participó en varias producciones independientes y locales y fue nominado varias veces a los Richmond Theatre Community Circle Awards.

En 2018, ganó el premio al Mejor Actor en una obra por su interpretación en “Hand to God”; formó parte de la compañía itinerante National Players del Teatro Olney, la más antigua compañía de teatro itinerante en Estados Unidos, lo que le permitió recorrer diferentes partes del país.

Actuó en producciones como “Smoke” del Cadence Theatre y se estaba preparando para interpretar un papel principal en “Drácula: Una comedia de horrores” con los Richmond Triangle Players.

Además de su faceta actoral fue reconocido como un activista social y un entusiasta del fitness, trabajaba como entrenador en un gimnasio local llamado Tequila & Deadlifts.

En redes sociales está recibiendo comentarios cariñosos y donde reconocen el acto heroico del que fue parte antes de morir.