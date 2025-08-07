GLENWOOD, Iowa. Un hombre y su esposa fueron asesinados a tiros en una pequeña localidad del oeste de Iowa, y el hombre sospechoso de haberlos matado resultó gravemente herido en una explosión y el posterior incendio de su propia vivienda, según informaron las autoridades.

El miércoles por la noche, los operadores recibieron informes de un tiroteo en Glenwood, una localidad de unos 5000 habitantes situada a unos 241 kilómetros al suroeste de Des Moines, la capital de Iowa. Las autoridades encontraron a dos personas tiroteadas y una casa en llamas, según informó el jefe de policía de Glenwood, Eric Johansen, en una rueda de prensa celebrada el miércoles por la noche. Johansen afirmó que la explosión se produjo poco después del tiroteo y provocó el incendio.

PUBLICIDAD

El jueves por la tarde, la División de Investigación Criminal de Iowa identificó a las dos personas fallecidas como Brandon Oman, de 38 años, que murió en el lugar de los hechos, y su esposa, Stevie Oman, de 35 años, que falleció en un hospital de la vecina Omaha, Nebraska. Ambos fueron encontrados fuera de la casa en llamas que, según la policía, pertenece al autor de los disparos.

La agencia identificó al sospechoso como Dennis Burnell, de 71 años, y dijo que resultó gravemente herido en el incendio. Fue detenido cuando salía de su casa en llamas y luego trasladado a un hospital. La policía cree que disparó a los Oman, según un comunicado de la División de Investigación Criminal.

Los investigadores no revelaron si los Oman y Burnell se conocían ni cómo. Johansen había dicho anteriormente que había antecedentes de llamadas a la policía en la casa de Burnell, pero no reveló la naturaleza de esas llamadas.

Los documentos judiciales en línea muestran que Burnell fue declarado culpable en agosto pasado de acoso en tercer grado a uno de sus vecinos y multado. El abogado Ryan Michael Dale, de Council Bluffs, Iowa, dijo que no se le ha contactado para representar a Burnell en el último caso en su contra.