Jueza ordena suspender construcción del “Alcatraz con caimanes” en Florida
El centro de detención de migrantes sería ampliado.
Una jueza federal ordenó el jueves suspender temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes, construido en medio de los Everglades de Florida y apodado “Alcatraz con caimanes”, mientras los abogados discuten si viola las leyes ambientales.
La instalación puede continuar operando y albergando detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero se prohibirá a los trabajadores agregar cualquier nuevo relleno, pavimentación o infraestructura durante los próximos 14 días.
La jueza Kathleen Williams emitió el fallo durante una audiencia y dijo que emitirá una orden por escrito más tarde el jueves.
Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee han solicitado a Williams que emita una orden judicial preliminar para detener las operaciones y la construcción adicional. La demanda afirma que el proyecto amenaza humedales ambientalmente sensibles que son hogar de plantas y animales protegidos y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.