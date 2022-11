Rodeado del amor de sus hijos, amigos y un grupo de artistas que descubrió, el productor de radio y televisión, Alfred D. Herger, celebró su 80 años de vida el pasado viernes en el restaurante Amadeus Bristo de Hato Rey.

El onomástico sorpresa organizado por su hija Grace Marie Herger y Tony Hernández, propietario del mencionado restaurante, comenzó desde tempranas horas de la tarde y se extendió hasta la noche, con una velada musical, en la cual diferentes cantantes, que Alfred encaminó en sus carreras artísticas, interpretaron sus éxitos de la década del 60, 70 y 80.

El momento más esperado de la celebración se sucitó con la entrada del homenajeado al establecimiento, abarrotado de amigos que lo aguardaban inpacientemente. “Wao, qué es esto. Tremenda sorpresa, no la esperaba”, exclamó Herger.

“Gracias a todos por esta ola de cariño, es un tsunami, no imaginaba esta sorpresa porque mi hija me invite a este restaurante a cenar, y me encuentro con esta olla de grillos, queridos amigos saliendo de todas partes... Padezco del corazón y alta presión, pero esto no me afectó, estoy curado de espanto”, manifesto con jocosidad.

La actividad fue animada por el veterano locutor de Fidelity, Amos Morales, quien tuvo palabras de elogio para Alfred, al igual el productor Luisito Vigoreaux, que con su ingenio y chispa le dio un toque jocoso a la festividad.

“Fue quien me ayudó a entrar a la radio, le tengo mucho agradecimiento. Él me decía como hacer las cosas correctamente, como hacen los padres con los hijos. Gracias Alfred por lo que hiciste por mi y por tantas personas”, expresó Morales.

Luisito Vigoreaux recordó simpáticas anécdotas. “Todos los que están aquí te agradecen y te quieren, pero ninguno de ellos se chupó aquel revolú que se formó en el canal 11, cuando traiste a Paul Anka… Yo era un chamaquito y estaba alli. Mira a ver si soy tu fanatico, que hoy estoy aquí celebrando contigo tus 80 años”.

“Trataste al más chiquito igual que al grande, eso lo aprendí de ti. Fuiste un gran maestro para los nuevos talentos y nuevas generaciones que entramos a la televisión”, sostuvo.

Las primeras artistas que evocaron el pasado y dedicaron a Alfred sus grandes éxitos, fueron Las Caribelles.

“Este tema, ‘La felicidad’, fue la primera canción que nos dio Alfred para grabar. No nos gustaba, pero la grabamos y se convirtió en un éxito. Alfred era un genio; sabía identificar la canción que iba a pegar” recordó Norma Krasinski.

En términos similares se expresó el recordado grupo musical, Anexo 3, compuesto por Lou Briel, Arlene González y Julio Ortiz.

“Alfred nos daba para grabar canciones que nos gustaban mucho, y se convertian en grandes éxitos, como fue esta canción, ‘Oh cuanto te amo’, que acabamos de cantar, nuestro primer hit. El tenía esa sabiduria comercial con las canciones”, comentó Lou Briel.

Awilda “La mimosa”, acompañada del maestro del piano, Martín Nieves, le dedicó los temas, “La gata bajo la lluvia” y “Acompáñame”.

“Alfred, maestro de maestros, produciste varios programas. Trabajé contigo en ‘Cambia, cambia con Alfred’, éramos un grupo extraordinario, ¡Cómo olvidarlo y no agradecerte! Muchas bendiciones para ti y tu familia, te amamos”, subrayó Awilda Pedroza.

El pianista y cantante Manolo Mongil obsequió al veterano productor con varios temas.

Herger, quien estuvo acompañado por sus dos hijos, Grace Marie y Sonny, su nieta Paola Cofresí, su cuñada Jacqueline Cartagena, su hija Fabiola -ahijada de Alfred- y María Pinzón, ex pareja de su fallecido hijo Alfredo, agradeció a todos los artistas presentes por acompañarlo, especialmente a Chucho Avellanet, quien según dijo, “siempre ha estado conmigo y me ha apoyado”.

En el lugar fue proyectado un video de amigos de Alfred, producido por Willie Vélez, con efusivos saludos de felicitación, por parte de Iris Chacón, Bobby Cruz, Richie Rey, Wilkins. Héctor Marcano, Joe Bonilla y Javier Martinez, manager del gripo español La Pandilla.

Entre los cantantes, cuyo reencuentro en un mismo escenario provocó un manojo de emociones y recuerdos de épocas pasadas, además de Las Caribelles, Chucho Avellanet, Awilda “La mimosa” y su esposo Javish Victoria, estuvieron presente Danny Rivera, Alberto Carrión, Oscar Solo, algunos de los integrantes originales de la banda Top Banana, los actores Quino Jarque y Johnattan Dwayne, Enrique Nuñez de Musique Express, el periodista Nelson Del Castillo, los productores Josantonio Mellado y Rudy Colón, entre otros.