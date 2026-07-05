El hermetismo que rodeó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce comienza a romperse, al menos entre sus invitados, y ya han salido a la luz algunos de los looks que lucieron las celebridades invitadas, entre ellos Selena Gómez, muy cercana a la cantante pop.

La protagonista de “Only Murders in the Building” compartió con sus seguidores un vistazo de su vestido color champán firmado por el diseñador dominicano Oscar de la Renta, uno de los favoritos en el mundo de la moda neoyorquina.

El diseño dorado, con tirantes delgados y delicados detalles de flecos, se complementó con un peinado “bob” ondulado, estilo que la actriz ha lucido en otras ocasiones, así como unas zapatillas puntiagudas a juego.

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Selena acudió al evento acompañada de su esposo, Benny Blanco, quien optó por un clásico traje negro.

Selena Gómez y su esposo, Benny Blanco. ( Instagram )

La cantante también formó parte de la celebración previa de Swift y Kelce, realizada el jueves en el Madison Square Garden, donde volvió a apostar por un diseño de Oscar de la Renta en tono negro, con bordados y un moño en el cabello.

Selena Gómez y Taylor Swift han mantenido una amistad cercana desde hace años. Se conocieron durante una cita doble con Nick y Joe Jonas, un encuentro que, aunque no terminó con romances duraderos, sí en una sólida amistad.

La intérprete de “Ophelia” también estuvo presente en la boda de Selena con Benny en septiembre de 2025, aunque en esa ocasión acudió sin Travis Kelce.

El vestido que usó Selena Gómez a la boda de su amiga, Taylor Swift. ( Instagram )

Taylor Swift y el jugador de la NFL recibieron el 3 de julio a cerca de 1,000 invitados en el Madison Square Garden, entre los que destacaron Bradley Cooper, Jennifer López, Gigi Hadid, Tom Brady, Zoë Kravitz, Camila Cabello, Fergie, Ellie Goulding, Dakota Johnson, además de amigos, familiares e incluso vecinos de la cantante.

El Empire State Building, con una historia especial junto a Swift, también se iluminó de azul claro como parte de la tradición de “algo nuevo, algo viejo y algo azul”, símbolo de buena fortuna en el matrimonio.