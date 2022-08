Hace casi tres meses que Shakira confirmó su separación de Gerard Piqué. Desde entonces, la expareja ha estado en el foco de los medios de comunicación a nivel mundial.

Sin embargo, quien más ha dado de qué hablar es el futbolista, quien en los últimos días se ha dejado ver feliz y enamorado con quien sería su nueva novia, Clara Chía Martí. De hecho, hay imágenes de Gerard y Clara muy ‘acaramelados’ en un concierto y en la boda de un amigo.

Las fotografías han dejado en duda el tiempo que llevaría saliendo el defensa de Barcelona con la joven estudiante de relaciones públicas. Al respecto, el paparazzi Jordi Martin aseguró que Piqué lleva varios meses.

El hombre que ha estado detrás de la cantante y el futbolista desde hace más de diez años, afirmó al programa peruano ‘Amor y Fuego’ que: “Con Clara lleva cerca de un año”. Incluso, aseveró que, antes de que el mundo conociera la ruptura, el futbolista llevaba a Chía a casa de sus padres, que queda al lado de la casa de Shakira.

“Piqué acudía a bañarse a la piscina de casa de sus padres con su novia Clara, entonces los trabajadores de Shakira, desde el jardín, veían a Pique y la novia en la piscina besándose”, reveló el periodista.

¿Cómo se enteró Shakira que Piqué le fue infiel?

El periodista Jordi Martin aprovechó las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ para aclarar cómo Shakira se enteró de que Piqué le fue infiel y dio una cronología de la ruptura.

Según el periodista, Gerard le era infiel a Shakira desde hace muchos años atrás, pero los problemas matrimoniales se agudizaron a finales de diciembre de 2021, cuando el jugador le pidió un tiempo a la barranquillera.

“Shakira no sabía absoluamente nada... Ellos en diciembre hacen un viaje a Disney World, en Orlando, y al llegar a Barcelona Piqué le dice: ‘Shakira, las cosas no están bien, yo estoy muy agobiado con las empresas, estoy pasando un bache y necesito espacio’, entonces Shakira le dice: ‘No te preocupes, yo me voy 17 días a Los Ángeles a hacer un talent show y vas a tener espacio, tranquilo’”, relató el comunicador.

Cuando Shakira regresa a Barcelona de Los Ángeles, el futbolista insiste en que la relación no está bien y en que definitivamente deben terminar. Sin embargo, la colombiana le pide que vayan a terapia y hace todo lo posible por recuperar su amor, pero Gerard está obstinado en separarse, lo que hace que Shakira empiece a sospechar de él.

Es ahí cuando, al parecer, la intérpete de ‘Te felicito’ recurrió a una agencia de detectives, pero se desconoce qué descubrieron los agentes o qué le dijeron a la colombiana.

Lo cierto es que, según el paparazzi, Shakira intentó por todos los medios salvar su relación, hasta que finalmente decidió publicar el comunicado de prensa en sus redes sociales. Declaraciones que, al parecer, no le cayeron bien al futbolista, lo que lo estaría motivando a dejarse ver en público con Clara.

“Cuando Shakira decide emitir el comunicado, deja mal parado a Piqué, entonces el mundo entero se vuelca con ella y él lo que dice es: ‘Este comunicado me ha hecho mucho daño a nivel mediático’ y por eso él actúa con esa venganza”, contó Martin.

Además, de acuerdo con el periodista, luego de que Shakira confirmara la ruptura, varias mujeres le han escrito para comentarle las posibles aventuras de Piqué: “Le están llegando mensajes de chicas, de muchísimas mujeres, no solamente Clara, de años anteriores a Clara, y está muy decepcionada con Gerard”, confirmó.