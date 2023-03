George Clooney siempre ha preferido mantener a sus hijos alejados de las cámaras. Desde que nacieron Alexander y Ella, los gemelos que tuvo con Amal Alamuddin hace todo lo que está a su alcance para que sus fotografías no lleguen a los medios. Sin embargo, esto muchas veces no lo ha podido evitar.

Es que prácticamente el mundo entero conoce a George Clooney. Por ello cada vez que sale de paseo siempre hay algún seguidor listo para tomar una instantánea e incluso algunos paparazzis que no lo dejan ni a sol ni a sombra. Al principio el acoso que recibía era imparable, al punto de que debió lanzar un duro comunicado para tratar de parar algo la situación.

Pocos conocen que George Clooney es una de las pocas estrellas de Hollywood que no ha vendido ni una sola fotografía de sus hijos luego de su nacimiento. “No es un peligro paranoico, sino problemas del mundo real, con consecuencias en el mundo real”, señalaba en aquellos años al detallar que “la necesidad de vender publicidad no es mayor que la necesidad de evitar que los niños inocentes sean atacados”.

Sin dudas, desde que nacieron los gemelos de George Clooney los pequeños se volvieron su centro de atención. En la actualidad, Alexander y Ella ya alcanzaron los 5 años de edad y viven entre Italia e Inglaterra juntos padres. Y si bien el actor tuvo muchos amores en su vida no fue hasta que conoció a Amal Alamuddin que se enamoró de verdad.

“No quería casarme, no quería tener hijos”, confesaba George Clooney hacía varios años atrás. Pero cuando conoció a la abogada supo que todo sería diferente. Con ella no solo se casó, sino que además formó una familia. “Luego, este ser extraordinario entró a mi vida y me enamoré locamente. Supe desde el momento en que la conocí que todo iba a ser diferente”, agregó el actor.