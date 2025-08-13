La “Casita de Concho” en la residencia artística de Bad Bunny en el Choliseo ha sido refugio de reconocidas figuras del mundo del entretenimiento, deportes y cultura popular, y el actor Austin Butler compartió una curiosa anécdota que vivió desde el emblemático hogar del sapo.

Butler, quien recientemente comparte la pantalla grande con Benito Antonio Martínez Ocasio en la película “Caught Stealing”, reveló en “The Tonight Show” con Jimmy Fallon que, justo antes de salir a la decimocuarta función, se comió un “edible”, nombre en inglés que se le da a los productos comestibles con cannabis, que le dio una persona.

“Pensé que era una buena idea en ese momento, así que lo como. Luego resulta que estamos en una casita que es básicamente la segunda tarima, que él (Bad Bunny) viene y está en esa tarima en un punto”, contó el artista al presentador de televisión.

La también estrella de “Elvis” admitió que se encuentra en un “trabajo irónico”, al reconocer que no es una persona que le gusta llamar la atención, pero que, de momento, el comestible estaba haciendo efecto, por lo que halló en una posición peculiar.

“Mi cerebro estuviera en dos películas, una es como Benito y yo almorzamos juntos más temprano, estoy muy orgulloso de él, lo estoy viendo y pensando ‘oh, Dios mío, mira lo mucho que significas para todo el mundo aquí’, estoy enamorándome de la cultura puertorriqueña, y el baile, todo el mundo es tan sexi e impresionante, y luego, la otra parte de mí me dice: ‘no bailes porque quitarás la atención de él, este es su momento’“, dijo el estadounidense.

Fallon aprovechó un video que se subió a las redes sociales para molestarlo por sus pasos de baile, que consistía en mantener los brazos cruzados, durante la velada musical que ofreció el vegabajeño el pasado fin de semana.

Pero el histrión aseguró que él no quería ser “el chico melancólico”, y le preguntó al animador si había pasado por un dilema similar al suyo, a lo que este le respondió en la afirmativa, y que el mismo sucedió en un espectáculo del cantante Harry Styles, por lo que se sintió “viejo”.

Bad Bunny continuará este fin de semana con su serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que se extenderán hasta el domingo, 14 de septiembre.