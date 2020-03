¡No cabe de felicidad!

El exponente urbano Baby Rasta está de celebración tras el nacimiento de Amaia Victoria el pasado miércoles.

La bebé, producto de su relación con Laura Cardozo, llegó al mundo a las 3:49 de la tarde, pesó 6 libras y midió 19 pulgadas.

“Hace dos dia nació nuestra princesa estamos agradecido al todo poderoso por esta bendición a pesar de las cosas q está pasando en nuestro mundo 🌎 les digo q mi felicidad no me cabe se desborda y tener como madre de mi princesa @laurapcardozo aun mas aya de lo mas profundo del mar la quiero felicitar porq tomo la desicion de tener Amaia en la casa fue un parto de 3:30 am a 3:49pm nunca se me quitó y agradecido de la partera q con su delicadeza y tranquilidad nos dios más seguridad y fuerza para esta travesía”, escribió Wilmer Alicea Currás, su nombre verdadero, en su cuenta de Instagram junto a una tierna foto de la pequeña.

El integrante del dúo Baby Rasta & Gringo es padre de dos varones y otra niña, producto de relaciones anteriores.