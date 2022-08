El intérprete de música urbana, Bad Bunny, quien se encuentra en medio de una exitosa gira por Estados Unidos, sacó un momento el domingo para compartir en su cuenta de Instagram un meme que plasma en imágenes algunas situaciones que afectan al país y al gobernador jugando voleibol en una piscina.

En la publicación, aparece una explosión en una subestación con la palabra Luma, cajas de materiales abandonadas de Educación, hospitales a oscuras y construcciones ilegales en zona marítimo terrestre. Al fondo del meme, se destaca la imagen que el gobernador Pedro Pierluisi compartió este fin de semana mientras gozaba en una piscina como parte de las actividades de la convención del Partido Nuevo Progresista en Río Grande.

Bad Bunny compartió el meme en la sección de ‘stories’ de su Instagram, por lo que el mismo solo durará 24 horas publicado en su cuenta. Sin embargo, la imagen ha sido copiada y compartida en otras plataformas, como Twitter.

No es la primera vez que el intérprete de “Tití me preguntó” reacciona a los problemas del país.

Bad Bunny reacciona a problemas de Puerto Rico mediante un meme en su Instagram. ( Bad Bunny (Instagram) )

Tan reciente como el mes pasado, durante sus conciertos ‘Un verano sin ti” en el Coliseo de Puerto Rico, el artista arremetió contra LUMA Energy y las deficiencias del gobierno y se refirió al gobernador y al resto de políticos de la isla “que se creen dueños del país” como unos “mamabi...”.

“El peor sistema eléctrico. Se los digo yo, está cabr... que yo haga una gira en el mundo entero, y lo que les voy a decir ahora no es un chiste, el único lugar donde cuando me voy a presentar tengo que poner como 15 plantas eléctricas industriales es aquí, porque no puedo confiar en el sistema eléctrico de Puerto Rico. LUMA pal car...”, comentó Bad Bunny ante miles de fanáticos en el primero de los tres conciertos que realizó en el Choliseo.

Cabe recordar que, en el verano de 2019, Bad Bunny fue uno de los artistas vocales en el reclamo de “Ricky Renuncia”, que pedía la salida del entonces gobernador Ricardo Rosselló.