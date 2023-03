La prestigiosa revista Time acaba de lanzar su primera edición en español con Bad Bunny como protagonista.

“El mundo de Bad Bunny” es el título que encabeza una amplia entrevista realizada en Los Ángeles, California, donde actualmente reside el astro de la música urbana.

El vegabajeño habló ampliamente sobre su música, fama, política, cine, WWE y Puerto Rico. Entre todo lo dicho se mantuvo su estilo directo de decir lo que le gusta y lo que no, y sobre todo su determinación de actuar según lo que verdaderamente lo mueve o lo provoque, independientemente de lo que se opine a su alrededor.

“(...) No me importa la fama. No me importa esa presión de la que hablábamos. No me importa eso. Soy una persona. Soy un ser humano y cometo errores. Siempre he dicho que voy a vivir como quiera. Pero yo nunca me limito de hacer de una manera o actuar de una manera por lo que van a decir o pensar, no. Soy famoso y no dejó de ser humano”, establece en la entrevista realizada por Andrew R. Chow y Mariah Espada. La redacción en español corredpondió a Israel Meléndez Ayala.

Sobre Puerto Rico y Estados Unidos opinó que ambos gobiernos le han fallado a la Isla, e igualmente manifestó su molestia con la Ley 60, que promueve grandes incentivos para atraer la inversión extranjera la Isla, causando otras crisis como la gentrificación de puertorriqueños.

“Yo creo que el gobierno le ha fallado a Puerto Rico, le ha fallado a Estados Unidos. Igualmente, Puerto Rico le ha fallado a Puerto Rico. Creo que todos los gobiernos le han fallado a su país alguna vez”, puntualizó la voz tras el álbum y la gira de conciertos de mayores récords en el 2022, “Un verano sin ti”.

Bad Bunny realizó la entrevista en el marco de su debut en el famoso festival Coachella , que iniciará el 14 de abril. Sobre esta importante participación anticipó que prepara un espectáculo que denotará su raíces, pero tendrá como objetivo principal el disfrute del público.

“Quiero que disfruten del ‘show.’ Quiero que la gente se sienta libre como, ‘esto es Coachella, pero no es Coachella,’ estamos en el barrio, en la playa. En Coachella, nunca ha habido alguien de donde vengo. No ha ido nadie con lo que voy a llevar. Quiero que la gente no sienta presión ni responsabilidad. Vamos a disfrutar donde estamos ahora porque no sabemos a dónde vamos a estar después”, manifestó casi para despedirse de la entrevista, una de las pocas que ofrece.