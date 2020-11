(The Associated Press)

eett t L“Estamos bien, gracias a Dios”.

El intérprete urbano Bad Bunny manifestó a Primera Hora sentirse en franca mejoría tras ser diagnosticado de COVID-19.

Aunque inicialmente experimentó algunos síntomas característicos de la enfermedad que ha provocado una pandemia, el artista expresó que se está cuidando y que se siente mucho mejor.

“Realmente estaba asustado. Me asusté mucho, obviamente, cuando me enteré, pero me siento bien”, expresó en entrevista hoy con este medio.

“No he tenido síntomas mayores. He tenido un poquito de tos y sí hubo un día que sí se me hizo un poquito difícil respirar y todo eso. No pude continuar haciendo mis ejercicios ni nada de eso”, confesó pensativo el artista. “Pero fuera de eso, ya me siento mucho mejor, respirando bien, todo bien, esperando que pase lo que tenga que pasar”, manifestó la estrella internacional.

PUBLICIDAD

El descanso ha sido una de las recomendaciones con miras a una recuperación.

“Estoy durmiendo, tomando unas vitaminas, mucha agua, nada del otro mundo”, reveló Benito Martínez Ocasio.

El diagnóstico imposibilitó su aparición presencial en los American Music Awards (AMA), donde cantaría en vivo junto a Jhay Cortez el éxito en promoción, Dákiti, en Los Ángeles, California. En cambio, se limitó a participar de manera virtual para presentar la categoría artista favorita femenina latina, premio que recayó en Becky G.

“Me asusté, me puse triste porque la agenda de trabajo estaba llena. Tenía muchas cosas que hacer, incluyendo la presentación de los AMA, que me parecía muy importante. Era la primera vez que iba a presentar el tema nuevo”, lamentó el artista, quien está de regreso en Puerto Rico.

El intérprete puertorriqueño obtuvo los reconocimientos como artista favorito latino-masculino, y el galardón por el álbum favorito latino por YHLQMDLG.

“Uno se siente contento (de ganar), pero nunca me emociona más que cuando saco una canción y veo que la gente la acepta bien. Esa es la mayor emoción siempre”, afirmó con cierta timidez la voz responsable de éxitos como Yo perreo sola, Solo de mí, Safaera y Callaíta, entre tanto otros.

El jueves de la semana pasada artista, el artista se lució con una presentación grabada en Puerto Rico que se transmitió para la ceremonia reciente de los Latin Grammy, en la que interpretó el tema Bichiyal, en el que el artista presumió de su Bugatti blanco con tomas filmadas en el puente Teodoro Moscoso, y luego el tema Si veo a tu mamá, en el que tuvo la compañía de la banda Las Atípicas.