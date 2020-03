View this post on Instagram

to' el mundo pa' dentro que llegó el coronavirusssss 🦠 LAVENSE LAS MANOS Y BAÑENSE BIEN CON MUCHO JABÓN Y AGUA CALIENTITA. NO SALUDEN NI A LA MADRE QUE LOS PARIÓ! AHHHH, Y NO SALGAN DE SUS CASAS PARA NADA!! MUCHO MENOS PA COMPRAR PAPEL DE CULO. OK? OK!!!! A ESCUCHAR #YHLQMDLG Y PERRIAL SOLA TO' EL MUNDAZO