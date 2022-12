El cantante puertorriqueño ‘Bad Bunny’ se ha vuelto uno de los cantantes más famosos en todo el mundo y durante tres años se ha convertido en el artista más escuchado en Spotify. Con sus giras el intérprete de ‘Calladita’ ha visitado varios países del mundo, sin embargo, recientemente en una entrevista con ‘Billboard’ reveló cómo fue la primera vez que salió de su país.

La vida de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, ha cambiado drásticamente desde que empezó a ser reconocido en la industria musical. Sin embargo, desde muy pequeño le ha tocado luchar para conseguir el éxito que tiene hoy en día.

”Yo vengo de un barrio de Puerto Rico, de una familia trabajadora. Que no fue que nací en un ambiente de ricos ni nada. Tuve mi trabajo, tuve que llevar mi resume y trabajar al mínimo salario. Se lo que es llegar temprano al trabajo o si no te botan. Me entiendes, tengo esa disciplina”, contó.

Asimismo, reveló que tiene una conexión muy especial con la ciudad de Nueva York, la cual tuvo la oportunidad de conocer a la edad de 12 años, así lo cito el medio ‘Telemundo’ de su entrevista con ‘Billboard’.

Sin embargo, el boricua comentó que en un principio no estaba muy emocionado, pues tenía miedo de abandonar su país. “Era mi primer viaje fuera de Puerto Rico, y lloré cuando me dijeron que veníamos aquí (Nueva York)”, recordó.Además, agregó: “Mi mamá estaba toda contenta siempre soñó con venir aquí de vacaciones y nos dijo que íbamos a Nueva York y Disneyland y yo dije: ‘¡No voy a ninguna parte! ¡Nunca me iré de Puerto Rico!’”.Como era su primer viaje, su madre les compró diferentes objetos para que pudieran distraerse y hacer más ameno el viaje.

“Era la primera vez que me subía a un avión. Mi madre nos llevó a la farmacia local a comprar cómics para leer durante el vuelo y figuritas de la lucha libre (para entretenerlos)”, comentó.No obstante, estos no ayudaron a calmar sus miedos. “Lo puse todo en la mesita que tenía delante y, aun así, cuando el avión despegó, me eché a llorar”, relató.

Hoy en día, Benito describe a esta ciudad como “mágica” ya que fue el lugar donde comenzó su carrera artística.

“Yo amo Nueva York y es como que ahí se juntan todas las comunidades latinas existentes en en solo lugar, mayormente boricuas y dominicanos, y tú sabes que esos son familia para mí”, afirmó.Por ahora, ‘Bab Bunny’ finalizó su gira ‘The world hottest tour’ el pasado 10 de diciembre en el Estado Azteca en la Ciudad de México y se tomará un receso de los escenarios en lo que queda de este año y en el 2023.