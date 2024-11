Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido en el mundo de la música como “Bad Bunny” reaccionó hoy a la derrota de la Alianza de País, asegurando que “nada fue en vano” porque “cada vez son más los que despiertan y se unen a quienes sueñan y luchan por un mejor Puerto Rico”.

El cantante también recordó a la nueva administración, que liderará la novoprogresista Jenniffer González Colón, que LUMA Energy -votos encargada del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico- se tiene que ir y que se mantenderá atento a la situación de Puerto Rico.

“Aquí seguiremos alzando nuestra voz y defendiendo nuestra tierra. Gobierne quien gobierne, yo siempre he estado y estaré a la disposición y listo para aportar a mi país como siempre he hecho. Gobierne quien gobierne, estaremos atentos fiscalizando, y velando por que las cosas se hagan bien y no esperaremos 4 años para enfrentar a cualquiera que lo haga mal”, precisó en un extenso mensaje a través de su cuenta de X –antes Twitter-.

“La CEE tiene que desde ya trabajar en mejorar su sistema que claramente fue un fracaso dejando muchas dudas y un mal sabor anti democrático. A los miles de funcionario que defendieron los votos y la democracia, independientemente de las idioligias, MUCHAS GRACIAS”, agregó.

“Puerto Rico TE AMO. Seguimos aquí, no nos quitamos”, terminó diciendo.