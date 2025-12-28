El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México dice haber llamado la atención a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo Nacional de Antropología (MNA).

“Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró”, esa fue la respuesta del INAH a la controversia que lleva tres días circulando en redes sociales.

En la fotografía que subió el propio puertorriqueño a sus historias de Instagram, se puede ver que se trata de una estela sin protección de alguna vitrina.

El INAH declara que la visita se realizó el miércoles 17 de diciembre. Durante todo el recorrido se contó con presencia de custodia del MNA.

“Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”, añadió el Instituto.

El caso de Bad Bunny recordó a otro que igual ocurrió este año: el youtuber MrBeast filmó dentro de Calakmul, una zona que no está abierta al público.

En mayo pasado, la Secretaría de Cultura federal informó a EL UNIVERSAL que interpondrá una demanda contra el influencer estadounidense MrBeast, por falsear información en su video titulado “Sobreviví 100 horas en un templo antiguo”, en donde recorre las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Calakmul y Balamcanché.

En dicho material audiovisual se puede ver al creador de contenido ingresar a algunas zonas patrimoniales restringidas, subirse a un helicóptero desde una pirámide para trasladarse a otras zonas, pasar la noche en alguna zona arqueológica e ingresar un dron a la pirámide de Kukulkán, lo que causó gran polémica.

Bad Bunny cerró en México su tour “Debí tirar más fotos”. El cantante de “Baile inolvidable” compartió en su cuenta de Instagram que durante su estancia visitó la lucha libre y también la Casa Azul, donde vivió la artista Frida Kahlo.