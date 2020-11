Nueva York. Bad Bunny, quien dio positivo a la prueba de coronavirus, “por el momento se siente bien”, dijo hoy su representante a The Associated Press.

El exponente urbano recibió en la víspera los premios al artista masculino favorito latino y álbum favorito latino por “YHLQMDLG” en los American Music Awards, e incluso presentó un galardón, el de artista femenina favorita latina.

Pero Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Martínez Ocasio, debió cancelar su programada interpretación del éxito “Dákiti” con Jhay Cortez en el evento.

“Por el momento se siente bien, no está mostrando mayores síntomas. Esperamos que se mantenga así”, dijo su publicista, Sujeylee Solá, a The Associated Press sin proporcionar más detalles.

Al aceptar desde su casa el reconocimiento al álbum favorito latino, Bad Bunny lució alerta y le agradeció a sus fans en una combinación de inglés y español.

“A toda la gente que me escucha, que me apoya, que cree en mi música, yo siempre todo lo que hago es por ustedes. Los latinos controlando el mundo, los quiero, los amo”, dijo.