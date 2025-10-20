Esta semana, el mundo del rock se despidió de Ace Frehley, integrante de Kiss. Ahora, Limp Bizkit anunció la muerte de su bajista y miembro fundador, Sam Rivers, ocurrida este pasado sábado, 18 de octubre.

A través de su cuenta oficial, la banda dedicó un emotivo mensaje a su colega, a quien describieron como alguien con “magia pura”:

“Hoy perdimos a nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido”, escribieron, acompañado de una foto de Sam sobre el escenario.

Rest in peace, Sam Rivers.



Limp Bizkit’s statement:

In Loving Memory of Our Brother, Sam Rivers



Today we lost our brother.



Our bandmate.

Our heartbeat.



Sam Rivers wasn't just our bass player — he was pure magic.



Sam Rivers wasn't just our bass player — he was pure magic.

The pulse beneath every song, the calm in the chaos, the soul…

Destacaron la luz que Rivers aportó desde la primera canción que tocaron juntos y recordaron los innumerables momentos compartidos, desde los más salvajes hasta los más tranquilos, que siempre cobraban un significado especial gracias a él.

“Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros siempre”, concluyó el comunicado, describiéndolo como una verdadera leyenda del rock.

Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal no revelaron la causa de muerte del músico.

En un comentario debajo de la publicación, DJ Lethal pidió a los fans de la banda que respetaran la privacidad de la familia de Rivers y tocaran su música como un homenaje.

¿Quién era Sam Rivers?

Sam Rivers fue miembro fundador de Limp Bizkit y creció en Jacksonville, Florida. Se hizo amigo de Fred Durst mientras trabajaba en un empleo de ventas, y juntos tocaron en la banda Malachi Sage antes de formar su propio grupo en 1994.

Limp Bizkit es conocida por éxitos como “Behind Blue Eyes” y “Take a Look Around”, y alcanzó su mayor popularidad a finales de los años 90. Sam Rivers dejó la banda en 2015.

Problemas de salud de Sam Rivers

El bajista detalló en el libro “Backstage Tales from the Lives of Metal Legends” que sufrió problemas de salud debido a una enfermedad hepática provocada por el consumo excesivo de alcohol, según informa Loudwire.

“Desarrollé una enfermedad del hígado por beber en exceso”, confesó. Su salud se deterioró, lo que lo llevó a dejar la agrupación, y en 2017 se sometió a un trasplante de hígado. “Dejé de beber e hice todo lo que los médicos me indicaron. Recibí tratamiento por el alcohol y me hicieron un trasplante de hígado, que resultó ser una combinación perfecta”, agregó.

Posteriormente, se reincorporó a la banda en 2018. Los médicos le habían advertido que, de no dejar de beber, podría morir.